윤석헌 "청년 자영업 진출 늘지만 폐업률 매우 높아…지원 필요"

[아시아경제 오현길 기자] 윤석헌 금융감독원장은 30일 우리은행 소상공인 종합지원센터 개소식에 참석해 "청년층의 자영업 진출이 증가하고 있으나 폐업률이 매우 높아 적극적인 지원이 필요하다"고 말했다.

윤 원장은 이날 오후 서울 강동구 우리은행 길동지점을 찾아 청년 자영업자 멘토·멘티 결연식을 참관하고, 참석자 간담회를 통해 현장의 목소리를 청취했다.

이어 컨설팅센터에서 실제 청년 자영업자 컨설팅 과정을 살펴본 뒤 대출 만기연장 등을 수행하는 지점 영업창구 직원들을 격려하며 코로나19 관련 적극적 지원을 당부했다.

윤 원장은 "코로나19 위기 상황으로 인해 경쟁심화 등으로 어려움을 겪던 자영업자분들의 고통이 크게 가중됐다"며 "은행권의 적극적인 호응과 지원에 힘입어 많은 자영업자분들에게 양질의 컨설팅 서비스를 제공할 수 있었다"고 말했다.

금감원은 소상공인·자영업자 코로나19 위기관리 지원체계의 올해 과제로 '청년 자영업자에 대한 특화 지원'을 선정했다.

윤 원장은 "우리은행이 운영하는 '청년 자영업자 멘토링 프로그램'은 청년층에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 바람직한 사례"라며 "결연식을 통해 맺어지는 멘토-멘티 관계는 청년 자영업자들의 성공과 자립을 위한 값진 자산이 될 것으로 기대된다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr