윤희숙 "文, 분노가 부동산 적폐 청산 동력? 대통령 발언인지 운동권 구호인지"

[아시아경제 김초영 기자] 윤희숙 국민의힘 의원이 "국민의 분노를 부동산 부패의 근본적인 청산을 위한 동력으로 삼아주기 바란다"는 문재인 대통령의 발언을 두고 "대통령의 발언인지, 운동권의 시위 구호인지 알 수가 없다"고 30일 비판했다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북에서 "국민의 분노는 국민이 알아서 투표로 표현할 테니 제발 행정부가 분노를 동력으로 삼지 말아달라"며 이같이 밝혔다.

그는 "분노로 수사하고 분노로 제도를 바꾸면 또 다른 분노를 낳을 게 뻔하지 않나"라며 "투기 의혹에 여권 인사들의 이름이 무더기로 등장하면서 이미 이 사건은 도덕성도 능력도 없는 주제에 감당하지도 못할 권력을 너무 가진 정권의 부패 문제가 되어버렸다"고 지적했다.

이어 "지금 와서 분노팔이, 적폐팔이를 또 시도하실 일이 아니다. 그 행태에 염증이 난 국민의 분노만 더 지피시는 것"이라며 "선거 결과에 나타날 국민 분노를 겸허히 읽으시고, 남은 임기 동안 더 큰 부패사건이 터지지 않도록 내부단속하시면서 투기 사건은 성실하게 수사하시는 게 그나마 나라를 덜 망치는 길"이라고 덧붙였다.

앞서 문 대통령은 29일 청와대에서 주재한 '제7차 공정사회 반부패정책협의회'에서 "야단맞을 것은 맞으면서, 국민의 분노를 부동산 부패의 근본적인 청산을 위한 동력으로 삼아주기 바란다"며 "이제 우리는 원점으로 되돌아가서 새로 시작해야 한다"고 언급했다.

