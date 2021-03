충남과 전라권, 제주도, 울릉도, 독도는 유지

[아시아경제 한진주 기자] 기상청은 30일 오전 9시 30분을 서울과 인천, 경기도, 세종, 대전, 충북, 경북, 경남, 대구, 부산, 울산, 강원 남부지역에서 황사경보를 해제했다고 밝혔다.

전국 대부분 지역에서 황사경보는 전날 오전 7시 10분을 기해 내려졌었다.

현재 충남과 전라권, 제주도, 울릉도, 독도에서는 황사경보가 유지되고 있다.

황사경보는 황사로 인해 시간당 평균 미세먼지 농도가 800㎍/㎥ 이상인 상태가 2시간 이상 계속될 것으로 예측될 때 발효된다.

