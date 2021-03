“어서 와서 받아가세요” 좋은 정보 금방 사라져요

▶매일마다 드려요 ‘급등 예상 종목’ ▶선착순 100명 무료 배포 중 (클릭)

●차량용 MCU 관련주●

차량용 MCU가 품귀현상을 겪으면서 몸값을 높이고 있다. 특히, ‘이 기업’ 주가 향방에 대한 관심이 뜨겁다. 지난 3분기 기준 전년대비 영업이익이 144.1%, 당기순이익은 115.6% 이상 성장했으며, MCU 소재 원가 상승 및 공급량 증가로 현재 주가보다 100% 이상 성장할 것으로 예측되고 있다. 관련주 정보는 아래 링크를 통해 선착순으로 배포하고 있다.

▶▶급등 예상 차량용 MCU 관련주 ▶▶관련주 정보 선착순 무료 배포 中 (클릭)

●전기차관련주●

전기차관련주가 다시 고개를 들고 있다. 특히, ‘이 회사’는 전기차용 스위치 제품을 생산하는 회사로 브레이크 페달 움직임을 감지해 차량용 브레이크 램프의 점등을 하는 장치를 생산하고 있다. 기아차 EV6에 독점 공급하고 중국을 비롯한 해외 진출도 시작하는 만큼 올해 도약의 한해가 될 것으로 보인다. 빠르게 잡지 못하면 수익의 기회를 상실 할 것이다. 자세한 정보는 아래 링크에서 확인할 수 있다.

▶▶확실한 급등 온다! ▶‘이 종목’ 정보 선착순 배포 中 (클릭)

●각형 배터리 관련주●

폭스바겐은 파워데이 행사 자사 전기차에 각형 배터리를 채용하겠다고 밝히면서 관련주에 대한 문의가 폭주하고 있다. 국내에서는 삼성SDI가 생산한다. 관계된 회사 가운데 ‘이 회사’가 가장 크게 수혜 받을 것으로 전망된다. 2차전지 전극공정 제조장비 기업으로 아주 밀접하게 관계가 있어 향후 급등가능성을 높이고 있다.

▶▶이제는 각형 배터리 시대 ▶▶급등 정보 선착순 무료 배포 中 (클릭)

이밖에 데이드투자그룹에서는 꼭 잡아야하는, 급상승 예상 종목을 아래 링크를 통해 배포하고 있다.

▶다음 급등 예상 종목은 무엇? ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

관심종목: 서연 서연 007860 | 코스피 증권정보 현재가 22,150 전일대비 2,250 등락률 +11.31% 거래량 7,979,903 전일가 19,900 2021.03.30 13:21 장중(20분지연) 관련기사 서연, 투자자 검색 급증... 주가 2만 2050원(10.8%)“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[특징주] 깨끗한나라·덕성·서연 ‘윤석열 테마주’ 강세 close , 오리엔탈정공 오리엔탈정공 014940 | 코스닥 증권정보 현재가 3,550 전일대비 45 등락률 +1.28% 거래량 3,372,284 전일가 3,505 2021.03.30 13:21 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, 업계1위 '주식카톡방'의 무료 선언! [특징주]이재명 관련주 오리엔탈정공 강세‥25.2%↑오리엔탈정공, 조선기자재 테마 상승세에 20.22% ↑ close , 덕성 덕성 004830 | 코스피 증권정보 현재가 23,650 전일대비 2,950 등락률 +14.25% 거래량 8,183,471 전일가 20,700 2021.03.30 13:21 장중(20분지연) 관련기사 대기업 간 빅딜!! “애플카” 관련 최대 수혜 株 오늘만 드립니다!속! 시원하게 말씀드립니다! 연기금 다 팔아도 “이 종목’ 꼭 쥐고 있다!덕성, 검색 상위 랭킹... 주가 15.46% close , 웅진씽크빅 웅진씽크빅 095720 | 코스피 증권정보 현재가 3,330 전일대비 20 등락률 -0.60% 거래량 4,359,054 전일가 3,350 2021.03.30 13:21 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 제약사와 “면역항체” 개발!! 新바이오 황제주 탄생웅진씽크빅, 커뮤니티 활발... 주가 -10.9%.“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close , 팬오션 팬오션 028670 | 코스피 증권정보 현재가 6,290 전일대비 170 등락률 -2.63% 거래량 6,527,092 전일가 6,460 2021.03.30 13:21 장중(20분지연) 관련기사 팬오션, 커뮤니티 활발... 주가 -4.39%.“어서 확인 하세요” 더 이상 기회 없어요외국인, 2주 연속 '팔자'…엔씨소프트 사고 삼성전자 팔고 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.