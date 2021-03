오아시스마켓, '스타 소상공인' 키워 상품 차별화한다

중소기업유통센터와 손잡고 소상공인 상품 온라인 채널 지원 다각화

[아시아경제 김유리 기자] 오아시스마켓이 '스타 소상공인' 발굴에 발 벗고 나섰다. 코로나19로 어려움을 겪고 있는 소상공인에게 업계 최저 수수료로 온라인 판로를 지원하고, 상품 개발 컨설팅을 통해 우수 소상공인으로 자리매김할 수 있는 통로를 확대한다는 방침이다.

오아시스마켓은 중소벤처기업부 산하 중소기업유통센터와 함께 '상생 e커머스' 사업의 일환으로 '소상공인 365 온라인 장터'를 확대 운영한다고 30일 밝혔다.

오아시스마켓은 2020년 4월부터 중소기업유통센터의 지원을 받아 소상공인 온라인 채널 지원 사업을 운영해왔다. 당초 오아시스마켓에 입점한 소상공인 사업체는 80개였으나 이달 현재 380여곳으로 1년 만에 500% 급증했다. 판매하는 상품군 역시 농산물, 수산물, 축산물, 반찬류, 일반 식품, 간식·디저트, 건강식품, 음료·즙류, 양념류. 생활, 선물세트 등으로 다양하다.

오아시스마켓은 단순 판매를 넘어 경쟁력 있는 소상공인 상품을 직매입 상품으로 전환해 매출 증가에 적극 나선다는 방침이다. 오아시스마켓은 새론, 웰건, 친정농업회사, 올굿즈컴퍼니, 어업회사법인 오바다푸드팩토리, 클래식 영농조합, 베러댄와플 등 7개 업체 24개 상품을 직매입 상품으로 전환했다. 이를 통해 소상공인 판매 및 재고 부담을 낮춰주고 안정적인 매출이 나올 수 있도록 돕고 있다는 설명이다. 해당 업체들의 월평균 매출은 최저 60%에서 최고 240배까지 상승했으며 누적 매출이 6억원에 이르는 이른바 '스타 소상공인'도 발굴됐다고 회사 측은 말했다.

오아시스마켓은 "경쟁력 있는 소상공인 상품의 직매입 전환을 통해 소상공인의 매출 상승은 물론 오아시스마켓의 상품 경쟁력을 차별화하는 진정한 의미의 '상생 e커머스'가 진행됐다"며 "앞으로도 이같은 기조를 확대해 글로벌 시장까지 함께 가겠다"고 강조했다.

오아시스마켓은 상품을 직매입 전환하기 위해 기존 상품의 가격과 품질 경쟁력을 한 번 더 끌어올렸다. 디자인, 원료 개선을 통해 소비자 요구를 충족할 수 있도록 전략화했다는 설명이다.

김현성 중소기업유통센터 소상공인디지털본부장은 "소상공인은 변화에 전략적으로 대응하는 별도의 조직과 예산을 갖추기 어렵다"며 "온라인 채널 등 디지털 경제가 소상공인에게 기회가 될 수 있도록 적극적인 마중물 역할을 해줘야 한다"고 강조했다. 우수 소상공인 상품 발굴 등으로 오아시스마켓 매출도 전년 대비 약 70% 증가한 2386억원을 기록했다. 영업이익도 97억원을 기록, 전년(9억6000만원)과 비교해 흑자 폭을 키웠다.

한편 오아시스마켓은 다음 달 19일부터 30일까지 소상공인 상품에 대해 할인 쿠폰을 제공하는 '소상공인 봄봄 온라인 장터'를 연다.

