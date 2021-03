김여정 "文 '미사일 발사' 발언, 美 주장 빼닮은 꼴…경악 금할 수 없어"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령의 북한 미사일 발사 관련 발언에 대해 김정은 국무위원장의 동생인 김여정 노동당 부부장이 '경악을 금할 수 없다'고 목소리를 높였다.

김 부부장은 30일 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 문 대통령의 '서해 수호의 날 기념식' 연설에 대해 "우리의 자위권을 유엔 '결의' 위반이니, 국제사회에 대한 '위협'이니 하고 걸고드는 미국의 강도적인 주장을 덜함도 더함도 없이 신통하게 빼닮은 꼴"이라며 "미국산 앵무새라고 칭찬해 주어도 노여울 것은 없을 것"이라고 밝혔다.

문 대통령은 지난 26일 '서해 수호의 날 기념식'에 참석, 기념사를 통해 "북한의 미사일 발사에 국민 여러분의 우려가 크신 것을 잘 알고 있다"며 "대화의 분위기에 어려움을 주는 일은 결코 바람직하지 않다"고 밝힌 바 있다.

이에 대해 김 부부장은 지난해 7월 23일 국방과학연구소를 방문해 한 발언과 대조하며 "북과 남의 같은 국방과학연구소에서 진행한 탄도미사일 시험을 놓고 저들이 한 것은 조선반도(한반도) 평화와 대화를 위한 것이고, 우리가 한 것은 남녘 동포들의 우려를 자아내고 대화 분위기에 어려움을 주는 결코 바람직하지 않은 일이라니 그 철면피함에 경악을 금할 수 없다"고 비판했다.

김 부부장은 이번 담화를 노동장 중앙위원회 선전선동부 부부장 명의로 발표했다.

