저출산 위기 대응 위한 참여형 릴레이 캠페인

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 곡성군 유근기 군수가 지난 29일 ‘출산 극복 함께해요! 범국민 포(4)함 릴레이 챌린지’에 동참했다.

‘저출산 극복 함께해요! 범국민 포(4)함 릴레이 챌린지’는 지난 3월 충청남도에서 시작됐다. ‘함께 일하고, 함께 돌보고, 함께 지키고, 함께 행복한 대한민국’을 만들어 저출산이 가져올 국가적 위기에 대응하자는 취지다. 범국민적인 연대와 협력을 위해 참여형 릴레이 캠페인 형식으로 진행되고 있다.

유근기 군수는 구충곤 화순군수의 지목을 받아 릴레이 챌린지에 동참하게 됐다. 유 군수는 다음 릴레이 참여자로 김순호 구례군수와 김준성 영광군수를 지목했다.

한편 곡성군은 저출산 극복을 위해 출산장려금, 영유아 건강보험료, 청소년 방과후 아카데미, 꿈놀자학교 등 다양한 노력을 기울이고 있다.

