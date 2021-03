美, 미얀마와 교역 협력 이행 중단

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 무역대표부(USTR)가 미얀마 군부의 평화 시위 강경 진압을 규탄하고 미얀마와의 교역 협정 이행 중단을 발표했다.

캐서린 타이 USTR 대표는 29일(현지시간) 성명을 통해 "미국은 민간인에 대한 버마(미얀마의 옛 이름) 보안군의 잔혹한 폭력을 강력히 규탄한다"라며 "미국이 2013년 미얀마와 체결한 무역투자협정(TIFA)에 따른 모든 교역 관련 약속을 즉각 중단한다"라고 밝혔다.

그는 이번 조치가 민주적으로 선출된 정부가 복귀할 때까지 유효하다고 언급했다.

하루 전 조 바이든 미국 대통령은 미얀마 군부의 평화적 시위 강경 진압에 대해 "끔찍하다"라며 추가 제재 등 조치가 검토 중이라고 언급했었다.

USTR에 따르면 미국과 미얀마는 2013년 무역과 투자 문제에 관한 대화와 협력을 위한 플랫폼을 만드는 협정에 서명했다. 이 협정에 따라 미얀마는 경제 개혁과 국제 무역 시스템으로의 통합을 지원하는 프로그램에 대해 미국과 협력하기로 합의했었다.

타이 대표는 USTR이 2013년 협정에 대한 작업을 중단하는 것 외에도 미국의 관세를 낮추고 일부 개발도상국에 특별 무역 접근권을 제공하는 일반특혜관세제도(GSP) 프로그램을 재승인하는 것에 관해 미 의회와 협력 중인 가운데 미얀마의 상황을 고려할 것이라고 말했다.

이 프로그램은 미국이 개도국의 특정 상품에 대해 미국으로의 수출 시 무관세 등 특혜관세를 부여하는 조치다. 미얀마는 지난 1988년 민주화 시위 폭력 진압 이후 GSP 혜택이 1989년 중단됐다가 2016년 회복됐다.

