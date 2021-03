'반대 현수막' 내건 대흥5 등 8곳 보류…한남1 탈락

국토부·서울시, 공공재개발 2차 후보지 선정

"보류된 구역, 재논의…공공 직접시행 재개발 권장할 것"

[아시아경제 김혜민 기자] 국토교통부와 서울시가 29일 공공재개발 2차 후보지 16곳을 선정한 가운데 대흥5구역·한남1구역 등 12곳은 보류되거나 최종 탈락했다.

이번에 선정되지 않은 12곳 중 보류가 결정된 구역은 ▲도림26-21 ▲신길16 ▲신길밤동산 ▲번동148 ▲용두3 ▲대흥5 ▲아현1 ▲하왕십리 등 8곳이다. 이 중 마포구 대흥동 대흥5구역은 공공재개발 반대 현수막이 걸리는 등 반대 목소리가 거셌다. 서울시는 "용적률과 높이제한 완화 만으로는 사업성 개선에 한계가 있어 실현가능성이 부족하거나 사업방식에 대한 주민 이견이 있는 지역"이라고 보류 이유를 밝혔다. 이들 구역은 재검토 후 차기 심의회에서 선정여부를 재논의할 예정이다.

이와 함께 2·4 대책으로 발표한 공공 직접시행 재개발 등 대안사업을 적극 권장하기로 했다. 시는 "심사가 보류된 곳은 정비사업을 추진할 필요성은 인정된 것"이라며 "공공재개발을 통한 용적률 완화 만으로 사업성을 개선하기 어려운 구역을 중심으로 주민설명회와 컨설팅을 통해 사업 추진을 적극 지원해 나가겠다"고 말했다.

공공재개발은 한국토지주택공사(LH) 또는 서울주택공사(SH) 등 공공과 조합이 함께 재개발 사업을 추진하는 반면, 공공 직접시행 재개발은 공공이 단독으로 시행한다. 공공에게 사실상 사업 시행권을 맡기는 방식이지만 공공재개발 보다 사업 속도, 공공임대 기부채납 비율 축소, 확정수익 보장 면에서 유리하다.

한편 ▲고덕2-1 ▲고덕2-2 ▲한남1 ▲성북4 등 4곳은 최종적으로 후보지에서 탈락했다. 재개발에 대한 주민의 반대여론이 높거나 도시계획적 관리가 필요한 지역이라고 시는 설명했다.

