세종 때 금속활자로 간행한 '이학지남' 일본서 발견

한국에 없는 유일본 "인쇄사적으로 중요한 의미 있어"

국내에 전해지지 않은 '이학지남(吏學指南)' 금속활자본이 일본 도쿄 와세다대학 도서관에서 확인됐다.

국외소재문화재재단은 2018~2019년 와세다대학 도서관에서 한국전적을 조사하다 이 책을 발견했다고 29일 전했다. 1421년 완성된 세종 초기 금속활자 '경자자(庚子字)'로 간행한 것이다. 한국에 없는 유일본이자 금속활자본으로 최초의 발견이다. 재단 측은 "목판본보다 더 이른 시기에 금속활자로 간행돼 인쇄사적으로 중요한 의미가 있다"고 설명했다.

이학지남은 중국 원나라 때인 1301년에 편찬된 관리 지침서다. 와세다대학 도서관 소장본은 종이를 이어붙여 인쇄에 사용했다. 재단 측은 "세종 연간에 책을 많이 간행해 인쇄용지가 부족했기 때문으로 추정된다"고 설명했다.

재단은 이 같은 내용을 담은 총서 '일본 와세다대학 도서관 소장 한국전적'을 최근 발간했다. 이학지남을 비롯해 한국전적 482종 2686책에 대한 현황·특징·해제 등을 담았다. 경복궁 중건 과정을 담은 유일한 완질본 '경복궁 영건일기(景福宮營建日記)', 조엄(1719~1777)이 소장했던 '징비록' 등의 정보를 확인할 수 있다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr