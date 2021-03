수에즈 운하 통행 재개‥좌초 선박 탈출 성공(상보)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 전 세계 공급망 붕괴를 촉발할 수도 있었던 수에즈 운하 통행 중단이 마침내 해소됐다.

29일(현지시간) 외신들에 따르면 수에즈 운하에서 좌초됐던 초대형 컨테이너선 에버 기븐호가 부양에 성공해 이동 중이다.

현지 에버기븐호는 예인선과 자체 동력을 통해 운하 중간에 있는 비터레이크호수로 이동 중이다. 에버 기븐호는 그곳에서 검사받을 예정이다.

에버 기븐호가 사라지면서 운하의 통행도 재개됐다. 운하 통과를 위해 대기 중이던 약 350대 이상의 선박들도 운항을 재개할 수 있게 됐다.

에버 기븐호는 지난 1주일여간 전 세계 화물 운송의 12%를 담당하는 수에즈운하에서 좌초해 국제 해상 운송에 막대한 지장을 끼쳐왔다.

