"울고 보채서…" 7개월 딸 바닥에 던져 뇌사 빠뜨린 엄마 구속

경찰 "살인미수 혐의로 검찰 송치"

[아시아경제 김봉주 기자] 생후 7개월 친딸을 1m 높이에서 반복적으로 던지는 등 폭행한 외국인 엄마가 경찰에 붙잡혔다.

전북경찰청은 29일 친딸을 주먹으로 여러 차례 폭행하고, 바닥에 내던져 다치게 한 20대 외국인 A씨를 아동학대 중상해 혐의로 구속했다고 밝혔다.

A씨는 무릎을 꿇고 앉아 자신의 딸을 얇은 매트리스 위에 여러 번 내던졌고, A씨의 딸은 좌뇌 전체와 우뇌 전두엽, 뇌간, 소뇌 등 뇌 전체의 4분의 3 이상이 손상을 입었다. 경찰은 A씨가 아동을 던진 높이가 약 1m가 넘었고, 이를 통해 아이가 큰 충격을 입었을 가능성이 크다고 설명했다.

현재 병원에서 치료 중인 아기는 의식을 되찾지 못하고 인공호흡기에 의존해 생명을 유지하고 있다.

경찰은 지난13일 "뇌사 상태 아동이 있는데 학대가 의심된다"는 신고를 받고 수사를 진행해 A씨를 긴급체포했다.

경찰 조사 과정에서 A씨는 "딸이 오줌을 싸고 계속 울고 보채서 때렸다"고 진술했다. A씨는 지난해 8월 출산 후 아시아권에 있는 부모 도움을 받아 아이를 양육할 계획이었지만 신종 코로나바이러스 감염증 여파로 계획을 이루지 못했고, 게다가 남편이 회사에 출근해서 홀로 딸을 양육하면서 극심한 육아 스트레스를 받았다고 진술했다. 경찰은 아직 남편에게선 별다른 아동학대 정황을 발견하지 못했지만, 여러 가능성을 염두에 두고 아내와 함께 입건해 조사하고 있다고 밝혔다.

경찰은 A씨가 딸을 던진 횟수 및 강도 등으로 미뤄 범행 고의성이 크다고 보고 살인미수 혐의를 적용해 30일 검찰에 송치할 계획이다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr