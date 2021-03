[종합]"오세훈 거짓말 했다" vs "서류 나오면 해명 끝" '내곡동 땅' 의혹 두고 여야 공방

"측량 현장에 있었다는 증언", "책임지고 사퇴해야" 與 압박

"공영방송이 편파보도" 野 반발

오 후보 "사건 본질은 현장에 있었냐 없었느냐 아냐"

"영향력 행사해 재산상 이익 취했느냐 여부" 강조

[아시아경제 임주형 기자] 4·7 서울시장 보궐선거가 9일 앞으로 다가온 가운데, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 이른바 '내곡동 땅 보상 특혜' 의혹을 두고 여야가 충돌했다. 더불어민주당은 해당 의혹에 대한 오 후보의 해명이 거짓이라는 취지로 주장하며 오 후보의 사퇴를 촉구하고 나선 반면, 국민의힘은 여당이 흑색선전을 펼치고 있다며 응수했다.

앞서 KBS는 28일 경작인, 국토정보공사 측량팀장 등 증언을 인용해 오 후보가 지난 2005년 6월13일 내곡동 땅 측량 과정에 직접 참여한 의혹이 있다고 보도한 바 있다.

김태년 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 29일 중앙선거대책회의에서 "어제 2005년 6월, 내곡동 땅 측량 당시 국토정보공사 측량 팀장이 오세훈 후보가 현장에 있었다고 증언한 보도가 있었다"며 "이 사건의 본질은 내곡동 '셀프 보상' 의혹에 대해 (오 후보가) 거짓말을 한 것"이라고 강조했다.

이어 오 후보에 대해 "거짓 해명으로 유권자를 기만하지 말고 본인 말에 책임지고 사퇴를 해야 한다"라고 촉구했다.

민주당 서울시장 보궐선거 야당후보 검증 태스크포스(야당후보 검증 TF) 또한 이날 성명을 내고 오 후보의 사퇴를 압박하고 나섰다.

야당후보 검증 TF는 "그동안 '내곡동 땅의 존재와 위치를 몰랐다', '이 땅이 개발지구에 포함된 것을 몰랐다' 등 오 후보의 주장을 뒤집는 증언이 보도를 통해 밝혀졌다"며 "오 후보는 '제가 관여했다고 한 번이라도 만약에 나온다면 사퇴하겠다', '영원히 정계에서 저 스스로 떠나겠다'고 말한 바 있다"고 꼬집었다.

반면 국민의힘은 이 같은 여당 주장에 대해 흑색선전이라는 취지로 반박했다.

김종인 국민의힘 비상대책위원장은 이날 중앙선거대책위원회의에서 내곡동 땅 의혹과 관련한 KBS 보도에 대해 "공영방송이 선거를 맞아 특정 정당을 위한 편파 보도를 일삼는 게 과연 취할 태도냐"라고 지적했다. 공식 선거운동이 시작된 시기에 오 후보의 내곡동 땅 의혹 관련 보도를 한 KBS가 편향적이라는 취지로 비판한 것으로 풀이된다.

이어 "과거 선거에서 공정하지 못한 방송을 내보내 선거 이후 어떤 사태가 발생했는지 역사적 사례를 돌이켜보면서 방송 태도가 어때야 국민들이 납득할 수 있을지 검토해달라"며 "어떻게 국민을 설득하고 올바른 방향으로 인도할지 방송 본연의 임무에 충실해주길 바란다"고 덧붙였다.

오 후보는 측량 의뢰자·입회자 등 정보가 기록된 '측량 관련 현황보고서'를 통해 의혹에 정면 응수하겠다는 입장을 밝혔다.

오 후보는 이날 YTN 라디오 '황보선의 출발새아침'에 출연해 "당시 측량 관련 현황보고서에 누가 측량을 의뢰했는지, 현장에 누가 입회했는지 다 기록돼 있을 것"이라며 "서류가 나오면 그걸로 해명이 끝난다"고 말했다.

이어 "측량 현장에 제가 있었다, 없었다가 중요한 게 아닌데 민주당에서 자꾸 프레임을 그쪽으로 몰고 간다. 행여 과정에서 했던 이야기 중에 다른 게 나타나면 저를 거짓말쟁이로 몰고 싶어서 하는 것인데, 이것은 사건의 본질이 아니다"라며 "중요한 건 오세훈이 한국토지주택공사(LH) 사태처럼 정보를 얻어 영향력을 행사해 재산상 이익을 취했느냐 여부"라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr