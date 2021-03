에릭 오 감독 '오페라', 북미 최대 콘텐츠 축제서 관객상

다음 달 아카데미시상식 단편 애니메이션 부문 수상도 기대

아카데미시상식 단편 애니메이션 부문 후보인 에릭 오(오수형) 감독의 '오페라'가 북미 최대 콘텐츠 축제에서 최고 영예를 안았다. 오 감독이 소속된 BANA는 이 작품이 지난 23일 사우스 바이 사우스웨스트(SXSW)에서 단편 애니메이션 부문 관객상을 받았다고 29일 전했다.

'오페라'는 벽면이나 구조물에 투사되는 설치 미디어 아트 전시를 위해 기획된 작품이다. 낮과 밤의 끝없는 반복으로 인류 역사의 계층·문화·종교·이념 간 갈등을 보여준다. 지난해 세계 유수 영화제에서 상영돼 호평을 받았다. 국내에서도 대한민국 콘텐츠 대상 애니메이션 부문 문화체육관광부 장관상을 받았다.

오 감독은 서울대학교 미술대학에서 서양화를 공부하고 픽사 애니메이션 스튜디오에서 '도리를 찾아서(2016)'와 '인사이드 아웃(2015)'를 작업한 한국계 미국인이다. 2018년 안시 국제애니메이션 페스티벌에서 TV 제작 부문 크리스탈상을 수상해 큰 주목을 받았다. 이번 SXSW에선 '오페라'와 VR 애니메이션 '나무' 두 작품을 선보였다.

'오페라'는 다음 달 26일 열리는 아카데미시상식 단편 애니메이션 부문에 아시아 작품으로는 유일하게 후보로 올라있다. 국내에선 연내 대형 미디어 아트 전시를 통해 공개할 예정이다.

