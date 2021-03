NC, ‘다시, 봄’ 주제로 NC파크에서 21시즌 출발

우승공약인 개막전 팬 무료초청 실시

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] NC 다이노스가 4월 3일, 4일 오후 2시 창원NC파크에서 LG 트윈스와의 홈 2연전으로 2021시즌의 문을 연다.

이번 시즌 주제는 ‘다시, 봄’이다. 창원NC파크 내 벚꽃길과 벚꽃 디스플레이, 벚꽃 포토존이 설치돼 화사한 벚꽃을 배경으로 사진을 찍고, 설레는 봄날 기운을 느낄 수 있다.

개막일인 3일은 팬 무료입장이 이뤄진다. 개막전 팬 초청은 NC 선수단의 지난해 우승 공약으로, 지난해 창단 첫 통합우승에 따른 것이다.

관람객을 위한 선물도 가득하다. 3일, 4일 야구장을 찾은 팬은 입장할 때 민트 팔찌, 민트 클래퍼를 받는다. 선착순 1500명은 NC 마스크와 스트랩을 받는 기회도 있다. 3일에는 선수단이 직접 조향 작업에 참여한 ‘다이노스향’ 감사 카드도 받을 수 있다.

다채로운 행사도 풍성하다. 3일 경기 전에는 진해해군기지사령부 의장대가 오프닝 공연을 맡는다. ‘싱어게인’에서 주목받은 경남 출신 로커 정홍일씨의 특별공연이 열린다. 지난해 우승 기념 깃발을 올리는 ‘챔피언십 페넌트 게양식’에선 창원 경남의 홈 팬이 우승의 기억을 나누게 된다.

30% 관중이 입장 할 수 있는 이번 오프닝 시리즈 입장권은 경기 이틀 전부터 NC 다이노스 멤버십 앱과 티켓링크에서 예매할 수 있다. NC 다이노스 멤버십 앱으로 예매하는 유료회원은 등급에 따라 최대 경기 5일 전 예매할 수 있다.

이번 오프닝 시리즈는 오후 1시까지 입장하면 더욱 즐겁고 다양하게 즐길 수 있다.

자세한 내용은 NC 다이노스 콜센터나 카카오톡 플러스친구 NC 다이노스, 구단 홈페이지에서 확인할 수 있다.

