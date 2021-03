헤파람, “사상 최악의 미세먼지에 황사소식에 올해도…환기청정기 주목”

29일 오늘 미세먼지와 몽골 고비사막·중국발 황사로 인해 국내 대기환경이 올해 들어 최악의 수준을 보이면서 올해도 환기청정기에 대한 수요가 꾸준하게 상승곡선을 그리고 있다.

서울시 보건환경연구원은 오전 5시 미세먼지(PM-10)경보와 초미세먼지(PM-2.5)주의보를 동시 발령했으며, 엎친 데 덮친 격으로 기상청에서는 황사경보까지 발효한다고 밝혔다. 황사경보는 황사로 인해 시간당 평균 미세먼지 농도가 800㎍/㎥ 이상인 상태가 2시간 이상 계속될 것으로 예측될 때 발효된다. 하늘이 누렇게 보이고 차량이나 각종 시설물에 먼지가 쌓이는 것을 육안으로 확인할 수 있을 정도이다.

대기질 오염으로 창문을 열어 환기를 시키기 어려운 실정이지만 환경전문가들은 밀폐된 실내 장소는 미세먼지 농도가 바깥보다 높아질 수 있으며, 포름알데히드, 이산화탄소, 이산화질소, 라돈 등과 같은 유해물질의 농도가 끊임없이 높아지기 때문에 차라리 환기를 시킨 후 물걸레로 곳곳을 닦아낼 것을 권고하고 있다. 그러나 아이가 있는 가정집이나 오염에 취약한 병원, 학교, 학원, 스터디카페, 사무실 등과 같은 실내에서 이와 같을 때 창문을 열기가 쉽지만은 않다.

이에 창문을 닫고도 실내 환기와 공기청정을 동시에 실현할 수 있는 환기청정기에 대한 관심이 뜨겁다.

국내환기전문기업 헤파람의 외기청정기(환기청정기)는 단순하게 필터를 통해 걸러진 공기만을 유입시키는 것이 아닌 방역을 고려한 ‘한방향 급기’방식을 적용한 환기방법으로 한방향에서 깨끗하게 걸러진 신선한 외기를 지속적으로 유입시켜 실내 양압환경을 조성하고 높아진 내압에 의해서 정체되어 있는 실내 오염물질 및 유해물질을 바깥으로 밀어내 한번 내보낸 오염물질 및 바이러스가 다시 실내로 재유입·재확산될 우려가 없다.

또한 한국산업기술시험원(KTL)을 통해 품질관리용 시험을 진행한 결과 무려 93.3% 부유바이러스 저감율을 보이는 뛰어난 성능을 입증한 ‘항바이러스 필터’를 탑재함으로써 바이러스에 대한 우려를 낮췄다.

헤파람 기술연구소는 “외부환경에 관계 없이 실내 공기질 관리가 가능하며, 듀얼센싱으로 실내외 공기질을 자동으로 분석하고 공기가 오염됐을 경우 외기혼입량 컨트롤 시스템으로 알아서 외기 유입량을 늘려주기 때문에 365일 24시간 청정한 공기만을 공급받고 건강한 실내 환경을 유지할 수 있다.”고 밝혔다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr