[아시아경제 유현석 기자] 핀테크 전문기업 갤럭시아머니트리 갤럭시아머니트리 094480 | 코스닥 증권정보 현재가 5,920 전일대비 250 등락률 -4.05% 거래량 1,523,399 전일가 6,170 2021.03.29 15:30 장마감 관련기사 갤럭시아머니트리, 신동훈 신임 대표 선임[특징주]갤럭시아머니, 예술품에 블록체인 접목…대체불가토큰 인기 폭발 [클릭 e종목]"갤럭시아머니트리, 블록체인+미술품 신사업 기대" close 는 29일 정기 주주총회와 이사회를 거쳐 신동훈 전무 겸 COO(최고운영책임자)를 사내이사 및 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

이와 함께 ▲2020년 재무제표 승인 ▲정관 일부 변경 등의 안건도 모두 원안대로 승인했다. 기존 사내이사인 김용광 대표이사는 사임을 표명했다.

신동훈 신임 대표이사는 고려대학교를 졸업하고 카이스트대학원 금융공학과 석사를 취득했다. 이후 삼성카드에 입사해 약 25년 동안 디지털마케팅 사업부를 이끌어온 후 지난해 6월 갤럭시아머니트리의 전무 겸 COO로 부임해 결제사업과 O2O 비즈니스 등을 총괄해 왔다.

회사 측은 “신 대표를 주축으로 향후 블록체인 기반의 가상화폐 사업 등의 신규 사업을 추진해 새로운 비즈니스 모델을 도입할 계획”이라고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr