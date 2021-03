공구 완판 대란템 고보습 만능크림 ‘벨레다 슈퍼푸드’ 올리브영 입점

올리브영 입점 기념 4월 한 달간 10% 할인 프로모션 진행

100년 전통의 스위스 No.1 천연 및 유기농 스킨케어 브랜드 벨레다(WELEDA)의 ‘슈퍼푸드 라인’이 올리브영에 입점한다.

벨레다 슈퍼푸드 라인은 지난 1월 출시 후 슈퍼푸드 홍보대사 변정수와 함께한 공동 구매에서 두 차례 완판을 기록하며 대란을 일으킨 제품이다.

천연 성분이 주는 순한 사용감에 깊은 보습감으로 유명세를 타고 있는 벨레다의 슈퍼 루키. 얼굴부터 발 끝까지 건조한 곳이라면 어디든 사용 가능한 슈퍼푸드 크림과 라이트 크림, 바디 피부를 위한 부드러운 바디 버터에 립 밤까지 4종으로 구성됐다.

벨레다는 올리브영 입점을 기념해 4월 한 달간 슈퍼푸드 크림과 슈퍼푸드 바디 버터 두 제품을 각각 10%씩 할인 판매하는 프로모션을 진행한다. ‘슈퍼푸드 크림’은 팬지, 캐모마일, 카렌듈라 등 피부를 진정시키고 깊은 보습을 선사하는 천연 원료의 조합으로 얼굴, 손, 바디 등 건조한 모든 곳에 바를 수 있는 만능크림이며 ‘슈퍼푸드 바디 버터’는 바디 피부의 건조함을 잡아줄 유기농 시어 버터, 카카오 버터가 추가되어 부드럽게 발리는 것이 특징이다.

한편 올해 100주년을 맞이한 친환경 브랜드 벨레다는 100년간 순수 자연 성분을 연구해왔으며 바이오 다이내믹 농법 기술을 바탕으로 ‘인간과 자연의 조화’라는 친환경 브랜드 철학 아래 제품을 생산하고 있다. 윤리적 원칙에 따라 운영되는 농장에서 자연 성분을 채취하고 미네랄 오일, 파라벤, 실리콘 등은 물론 합성향료를 배제한 자연주의 브랜드로, 유럽의 까다로운 오가닉 인증 기관 나트루(NATRUE)의 인정을 받았다.

국내에서는 먼저 국민 어린이 치약으로 입소문을 탔으며, 2019년 6월 전 제품 국내 론칭 이후 바디와 스킨 케어 제품으로 인지도를 갖추고 있다. 벨레다는 올리브영 외에도 현대백화점, 신세계백화점, 롯데백화점 내 베네피아 매장 및 시코르 강남점?명동점 및 타임스퀘어점, 신라 온라인 면세점, 마켓컬리, W컨셉등 온·오프라인으로 신규 채널 입점을 이어가며 고객과의 접점을 확대하고 있다.

