처용무·금박장·판소리…내달 무형문화재 행사 풍성

발탈·금속활자장·은산별신제·면천두견주·삼베짜기 등 보여

국립무형유산원은 봄꽃이 만발하는 4월을 맞아 다양한 국가무형문화재 공개행사를 펼친다. 서울에서는 처용무(11일)와 금박장(15~17일·김기호), 판소리(25일·송순섭)를 소개한다. 처용무는 궁중 연례에서 악귀를 몰아내고 평온을 기원하거나 음력 섣달그믐날 악귀를 쫓는 의식으로 춘 춤이다. 금박은 직물 위에 얇은 금박을 이용해 다양한 문양을 찍어내는 기술을 일컫는다. 판소리는 한 명의 소리꾼과 한 명의 고수가 음악적 이야기를 엮어가며 연행하는 공연이다.

경기 수원에서는 발탈(10일·박정임)을 펼친다. 발에 가면을 씌우고 조종하며 재담하는 전통연희다. '발작난', '족탈', '족가면', '탈발춤' 등으로도 불린다. 충북 청주에서는 금속활자장(10~12일), 충남 부여에서는 은산별신제(8~13일), 충남 당진에서는 면천두견주(15~17일)를 각각 보인다. 금속활자장은 금속으로 활자를 만들어 각종 서적을 인쇄하는 장인을 의미한다. 은산별신제는 백제 군사들의 넋을 위로하고 마을의 풍요와 평화를 지원하는 향토축제 성격의 제사, 면천두견주는 진달래 꽃잎을 섞어 담는 술이다.

경북 안동에서는 대마에서 삼베를 짜는 모든 과정을 일컫는 삼베짜기(14~18일)를 보여준다. 관계자는 "조선의 궁중 진상품이었던 안동포는 오늘날도 지방특산물로 지정돼 널리 알려져 있다"고 설명했다. 광주광역시에서는 광주칠석고싸움놀이(24∼25일)를 한다. 풍년과 마을 주민의 단합을 기원하는 놀이로, 옷고름이나 노끈으로 멘 고 두 개를 서로 맞붙여 겨룬다.

모든 행사는 사회적 거리 두기 지침에 따라 기능 종목은 전시 위주, 예능 종목은 최소관람 또는 무관객 공연으로 진행된다. 무관객 공연은 행사가 끝난 뒤 한 달 전후로 유산원 누리집에서 확인할 수 있다. 자세한 내용은 유산원 누리집 참조.

