명지대 대학일자리센터, ‘1:1 화상 면접 컨설팅’ 진행

명지대학교(총장 유병진) 대학일자리센터가 3월 22일(월)부터 3월 26일(금)까지 ‘1:1 화상 면접 컨설팅’을 진행했다. 이번 행사는 재학생 및 미취업 졸업자 20여 명이 참여했다.

대학일자리센터는 코로나19 장기화로 인해 언택트 채용이 늘어나는 시대 상황과 화상 면접이 강화된 채용 트렌드에 맞추어 학생들의 성공적인 취업에 도움이 되고자, 지난해부터 ‘화상 면접 컨설팅’을 실시했다. 컨설팅 참여 학생들은 사전 조사를 통해 면접에 대한 준비 정도, 면접 경험, 보완점 등을 확인받고, 실제 모의 화상 면접 경험을 쌓는다. 학생들은 화상 면접 후 컨설턴트의 개인별 맞춤 피드백을 통해 면접에 대한 감각을 익히고, 다음 화상 면접을 대비할 수 있다.

대학일자리센터 관계자는 “코로나19 장기화로 인한 언택트 채용이 증가하고 있다. 화상 면접 경험 및 컨설턴트의 맞춤 피드백이 학생들의 면접 대비에 유효한 도움이 되리라 생각한다”며 “대학일자리센터는 앞으로도 시대의 변화와 다양해지는 면접 전형에 발 빠르게 대응하여, 취업을 준비하는 모든 학생들이 성공적인 취업을 할 수 있도록 지원하겠다”고 전했다.

