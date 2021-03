중진공, 동서발전과 中企 해외판로 개척 '맞손'

중소벤처기업 해외판로 개척 및 동반성장 위한 협약 체결

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 29일 한국동서발전과 중소벤처기업 해외판로 개척 및 동반성장을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

양 기관은 지원사업 연계를 통해 전력기자재 제조업체 등 발전분야 중소벤처기업의 수출 활성화 및 동반성장 지원에 힘을 모으기로 했다. 중진공의 온·오프라인 채널을 활용해 동서발전 협력기업에 대한 수출 지원을 확대하고 해외조달시장 진출도 돕는다. 기관 간 상호 정보교류 및 지원사업의 공동 홍보 등에도 협력을 강화한다.

구체적으로 ▲고비즈코리아 입점 등 온라인 수출 인프라 구축 지원 ▲온·오프라인 마케팅 지원 ▲해외조달시장 진출을 위한 교육·컨설팅 제공 ▲수출인큐베이터(BI) 해외거점을 활용한 현지진출 지원 등을 종합적으로 제공해 성공적인 해외판로 개척을 돕기로 했다.

양 기관은 지난 2018년 동서발전 협력사 핵심인력의 장기재직을 지원하기 위한 상생형 내일채움공제 협약을 체결하고 현재까지 12개사, 38명을 대상으로 2억2200만원을 지원해오고 있다. 향후 협력사를 대상으로한 수출부터 인력까지 아우르는 전방위 지원 및 동반성장을 위한 양 기관의 협업이 더욱 강화될 것으로 기대된다.

김학도 이사장은 "중진공이 운영하는 우리나라 대표 B2B 온라인 수출 플랫폼인 고비즈코리아와 해외거점을 활용해 코로나로 어려움을 겪고 있는 중소벤처기업의 해외시장 진출을 지원할 것"이라면서 "동서발전과 손잡고 공공기관과 중소벤처기업의 대표적인 동반성장 성공사례로 만들어나가겠다"고 말했다.

