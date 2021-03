중기유통센터, 소상공인 온라인 진출 지원…762억 규모

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업유통센터는 소상공인 디지털 경제 전환을 위한 '2021년 소상공인 온라인 판로 지원사업'을 시작한다고 29일 밝혔다.

이번 사업의 지원 예산은 총 762억원 규모로 지난해에 비해 큰 폭으로 늘었다. '가치삽시다' 플랫폼 입점 및 입점 예정 기업이 대상이다.

중기유통센터는 소상공인의 온라인쇼핑몰 입점과 라이브커머스 제작 등을 지원한다. 소상공인의 온라인 역량을 높이기 위한 교육도 진행한다. 상품 개선 컨설팅 지원 대상은 1200개사로 전년 대비 대폭 확대했다. 온라인 시장 진출이 어려운 소상공인의 상품을 개선해주는 '디지털 커머스 닥터'를 운영해 소상공인의 디지털 전환을 지원한다.

소상공인의 온라인 진출 기반을 조성하기 위해 가치삽시다 플랫폼과 디지털 커머스 전문기관, 플래그십 스토어를 함께 운영한다. 가치삽시다 플랫폼은 소상공인과 자영업자의 판로 개척을 돕는 온라인 쇼핑몰이다. 제반시설 및 장비를 갖춘 지역별 거점 전문기관은 기존 2개소에서 4개소로 확대해 운영한다. 또한 스마트기술에 기반한 콘텐츠 체험과 제품 판매를 결합한 소상공인 전용 O2O(온·오프라인 연계) 매장인 스마트 플래그십 스토어 2개소를 시범적으로 운영한다.

중소기업유통센터는 민간채널과의 협업을 통해 국내외 온라인몰, V커머스, TV홈쇼핑, T커머스 입점도 지원한다. 올해는 20개 이상의 다양한 민간 유통채널과 협업한다. 올해 약 2만개 업체가 온라인시장에 진출할 것으로 보인다는 게 중기유통센터의 설명이다.

1000개 업체를 대상으로 라이브커머스 제작도 지원한다. 소상공인 등의 라이브커머스 프로그램 제작 역량을 강화하기 위해 제품 홍보영상 제작 및 라이브커머스 입문 등을 교육한다. 중기유통센터는 특히 소상공인이 직접 출연하는 라이브머커머스 지원, 소상공인 강사 양성, 소상공인 디지털전환 성공 사례 확산 등을 중심으로 지원할 계획이다.

중기유통센터는 올 하반기부터 소상공인의 안정적 수익 창출 기회를 확보하기 위해 구독경제 서비스도 시범 운영한다. 또한 소상공인, 지자체, 유통 채널과 함께 '대한민국 소상공인 디지털 대상' 등과 같은 행사도 추진할 예정이다.

정진수 중기유통센터 대표이사는 "포스트 코로나 시대에 소상공인 온라인 진출은 필수불가결"이라며 "다양한 사업으로 소상공인 디지털 전환을 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

