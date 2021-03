1살 아기도 쐈다…도 넘은 미얀마 군부 유혈 진압에 뿔난 국제 사회

[아시아경제 최은영 기자] 쿠데타를 일으킨 미얀마군이 1살 갓난아이에게도 무차별 총격을 이어가면서 국제 사회의 분노가 커지고 있다.

28일 온라인 커뮤니티 등에는 미얀마군에 고무탄을 맞고 눈을 다친 1살 아기의 사진이 빠르게 확산했다. 아기는 올해 1살 된 여자 아기로, 미얀마 수도 양곤 교외의 집 근처에서 놀다가 고무탄을 맞았다. 아기의 현재 상황은 확인되지 않고 있지만, 사진을 접한 누리꾼들은 "아기의 눈에 고무탄을 맞았으니 치명상을 입었을 것이다", "너무 안타깝다" 등의 반응을 보이고 있다.

한편 현지 매체 미얀마 나우에 따르면 미얀마 '국군의 날'이었던 27일, 하루에만 최소 114명이 목숨을 잃었다. 희생자 중에는 5세 유아 등 어린아이들도 포함됐다. 지난 2월부터 시작된 반군부 시위 이후 가장 많은 사망자가 발생한 이 날까지 합치면 현재까지 민간인 사망자는 누적 450명 이상으로 추산된다.

'국군의 날'은 지난 1945년 일본 점령군에 맞서 무장 항쟁을 시작한 것을 기념하고자 제정된 공휴일이다. 이날을 '군부 쿠데타 항쟁의 날'로 정한 시민들은 "(국군의 날에) 시위를 벌이면 머리와 등에 발포하겠다"라는 군부의 경고에도 불구하고 거리로 쏟아져 나왔다.

이에 군부는 실탄과 고무탄 등을 발사하여 유혈진압에 나섰다. 시위대를 찾기 위해 주택가에도 무차별 총격을 퍼부으며 13살 소녀, 11살 소년, 7살 무슬림 소녀 등이 사망했다. 이외에도 사회관계망서비스(SNS) 등지에는 현재도 계속 어린이가 총에 맞아 사망했다는 소식이 들려오고 있어 희생자 수는 더욱 많을 것으로 보인다.

하지만 민 아웅 흘라잉 미얀마군 총사령관은 국영방송을 통해 "민주주의를 수호하기 위해 국민과 손잡겠다"라며 궤변을 했다. 그러면서 "안정과 안보에 영향을 끼치는 폭력 행위는 부적절하다"라며 시위대를 비난했다.

미얀마 군부의 유혈진압 수위가 점점 도를 넘자, 국제 사회 역시 군부의 무력 사용을 규탄하는 공동 성명을 발표하겠다고 나섰다. 성명에는 한국을 포함해 미국, 일본, 호주, 캐나다, 영국, 뉴질랜드 등 12개 국가의 고위 군장성이 참여한 것으로 전해졌다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr