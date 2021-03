[자금조달]SPC그룹 에스피엘, 파리크라상 연대보증으로 300억 마련

[아시아경제 임정수 기자] 에스피씨(SPC) 그룹 계열의 에스피엘이 모회사인 파리크라상의 연대보증을 받아 300억원 규모의 자금을 조달했다. 기존 차입금 200억원을 상환하고 운영자금 용도로 사용하기 위해 대출을 추가로 100억원 늘렸다.

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 에스피엘은 신한은행 주관으로 만든 특수목적법인(SPC)으로부터 300억원을 대출받았다. 대출 만기는 2년으로 만기 일시 상환 조건이다. 모회사인 파리크라상이 에스피엘 대출에 연대보증을 제공했다.

신한은행은 SPC를 통해 대출을 인수한 뒤 3개월 만기의 유동화단기사채로 유동화했다. 단기사채는 대출 만기까지 총 8차례에 걸쳐 3개월 단위로 차환 발행된다. 신한은행은 SPC에 3억원 한도의 유동성 공여 약정과 단기사채 매입 약정을 제공했다.

에스피엘은 조달한 자금을 기존 차입금 차환과 운영자금 용도로 사용한다. 에스피엘은 당초 같은 SPC로부터 200억원의 차입금을 빌려 쓰고 있었다. 이번 차환 과정에서 운영자금으로 사용하기 위해 자금 조달액을 100억원 추가로 늘렸다.

에스피엘은 파리크라상의 100% 자회사로 냉동 생지류를 생산해 파리크라상, 에스피씨삼립, 비알코리아 등의 계열사에 판매한다. 원재료는 주로 계열사인 에스피씨지에프에스, 에스피씨삼립 등에서 구매한다.

에스피엘의 차입금 부담은 현금흐름 창출력 대비 다소 과중한 편으로 평가된다. 2019년 말 기준 차입금은 1320억원으로, 연간 상각전영업이익(EBITDA) 167억원의 약 8배수에 해당한다. 전체 차입금 규모는 현 수준에서 크게 늘어나지 않고 있지만, 500억원을 밑돌던 단기차입금 부담은 최근 900억원을 넘어 1000억원에 육박했다.

파리크라상의 계열사 지원 부담도 증가하고 있다. 현재 에스피엘이 파리크라상으로부터 받고 있는 지급보증은 2000억원을 넘어선다. 파리크라상의 연결 기준 연간 EBITDA는 2000억원대 중반 수준에서 크게 늘지 않고 있는 가운데 차입금 부담은 2016년 5370억원에서 2019년 1조3000억원 수준으로 늘어났다.

IB업계 관계자는 "파리크라상의 연결 기준 차입금 중 절반 이상이 계열 종속회사 차입금"이라며 "계열사들이 자체 자금조달 능력이 부족하기 때문에 계열사의 차입 확대 과정에서 파리크라상이 지급보증 등의 지원 부담이 계속 늘어날 것"이라고 내다봤다.

파리크라상의 지분은 허영인 회장(63.5%)과 허 회장의 장남인 허진수 부사장(20.2%), 차남인 허희수 전무(12.7%), 허 회장의 부인 이미향씨(3.6%) 등 일가족들이 지분을 보유하고 있다. 파리크라상은 삼립식품, SPC, 샤니 등의 주요 계열사 지분을 보유하며 지주사 역할을 하고 있다.

임정수 기자 agrement@asiae.co.kr