"기후변화 탓에 중앙은행 저금리 장기화될 수도"

[아시아경제 박병희 기자] 기후변화가 중앙은행의 통화정책에 미치는 영향이 커질 것이라는 경고의 목소리가 커지고 있다.

세계에서 가장 오래된 중앙은행인 스웨덴 리크스방크는 지난 24일(현지시간) 공개한 보고서에서 기후변화 때문에 중앙은행의 저금리가 장기화될 수 있다고 경고했다. 리크스방크는 "기온이 올라 대재앙의 위험이 늘고, 경제 발전의 불확실성이 증가하고, 성장 전망이 악화된다면 장기 실질 금리가 낮은 수준으로 유지될 수 있다"며 "이는 통화정책 금리가 더 자주 낮은 수준에 머물러 있고 통화정책의 전략적 여지가 제한되는 것을 의미한다"고 지적했다.

블룸버그는 리크스방크가 앞서 대형 금융기관의 영향력이 커지고 기술 혁신이 이뤄지는 변화에 맞춰 통화정책의 변화를 요구했다며 이제는 기후변화도 통화정책의 중요한 요소로 보고 있다고 설명했다.

리크스방크는 2019년부터 지구온난화를 통화정책 결정에서 중요한 요소로 반영하기 시작했다. 온실가스 배출과 관련된 채권을 매각했으며 환경 규정을 충족한 기업에 한해 채권을 매입했다.

구로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재도 지난 5일 의회에 출석해 BOJ가 기후변화가 통화정책에 어떤 영향을 미치고 금융기관에 어떤 위험요인이 될 지에 대해 연구를 확대해야 하며 다른 중앙은행들과도 깊은 논의를 해야 한다고 말했다.

구로다 총재는 "기후변화가 경제와 금융 체계에 영향을 미치는 중요한 요인이 되고 있다"며 "따라서 중앙은행의 임무와도 관련이 있다"고 강조했다. 그는 BOJ가 그린 본드(녹색 채권) 매입도 검토해야 한다고 주장했다. 녹색 채권은 친환경 프로젝트에 필요한 자금을 조달하는 목적으로 발행되는 채권을 의미한다.

영국중앙은행(BOE)은 이달 초 회사채 보유 규정을 손질해 녹색 채권 보유량을 늘리겠다고 밝혔다. 영국 정부는 2050년까지 온실가스 배출 제로 달성을 목표로 하고 있다. BOE는 이러한 정부 정책에 적극 동참하겠다며 녹색 채권 매입 확대를 천명했다.

크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 녹색 채권 매입에 찬성 입장을 나타낸 바 있다.

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)도 기후변화 대응을 전담하는 기구를 설립한다. 라엘 브레이너드 Fed 이사는 지난 23일 비영리 환경단체인 세레스(Ceres)가 주최한 온라인 컨퍼런스에서 "기후변화와 관련된 경제적 위험을 분석하고 대응책을 마련하는 업무를 맡는 금융안정기후위원회(FSCC·Financial Stability Climate Committee)를 출범시킬 것"이라고 말했다.

