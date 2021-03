[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 남자친구와 헤어지지 않으려면 굿을 해야 한다고 속여 1200여만 원을 뜯어낸 무속인이 벌금형을 선고받았다.

울산지법 형사9단독 정제민 판사는 사기 혐의로 재판에 넘겨진 30대 A 씨에게 벌금 300만원을 선고했다고 27일 밝혔다.

무속인인 A 씨는 남자친구 문제로 고민 중이던 사촌 B 씨에게 연락해 “남자친구가 다른 여자에게 눈을 돌릴 수 있으니 부적을 써야 한다”며 70만원을 송금받았다.

A 씨는 이후에도 남자 문제를 해결하고 결혼을 하려면 살풀이나 굿을 해야 한다며 1170만원가량을 뜯어냈다.

A 씨는 B 씨가 사촌인 점을 이용해 가족 할인을 해주겠다며 속이기도 했다.

재판부는 “A 씨는 부적을 쓰거나 굿을 할 능력이나 의사가 없었다”며 “피해자로부터 용서받지도 못했다”고 선고 이유를 밝혔다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr