동대문구, 주인 없는 낡은 간판 없앤다

풍수해 안전사고 예방 위한 390여 개 고정광고물 안전점검 병행

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 안전하고 품격있는 도시경관을 조성하기 위해 주인 없이 방치된 낡은 간판을 무상 철거한다.

동대문구는 이달부터 올해 12월까지 ▲영업장 이전·폐업 등으로 방치된 간판 ▲설비가 낡아 풍수해 시 낙하 위험이 높은 간판 등 옥외고정광고물을 정비한다.

구는 현장조사 후 전문 용역업체를 통해 철거를 진행할 예정이다. 코로나19로 인해 경제적 어려움을 겪고 있는 주민들 부담을 덜기 위해 철거 비용은 모두 구에서 지원한다.

간판 철거를 희망하는 지역 내 건물 소유주 등은 동대문구청 홈페이지에서 옥외고정광고물 철거동의서를 내려 받아 작성한 후 동대문구청 건설관리과에 방문 신청하거나 팩스(☎02-3299-2636)로 제출하면 된다.

이와 함께 동대문구는 강풍, 호우 등 각종 자연재해 발생 시 광고물로 인한 풍수해 안전사고를 예방하기 위해 옥상이나 벽면, 지주간판 등 총 390여 개 고정광고물에 대한 안전점검도 전문기관에 위탁해 실시할 예정이다.

유덕열 동대문구청장은 “주인 없이 방치된 낡은 간판을 정비해 구민의 안전을 확보하고 쾌적하고 품격있는 도시경관을 만들어가겠다”고 밝혔다.

