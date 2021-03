故신춘호 회장 지키는 막내사위 서경배 회장…범롯데家 조문 행렬

[아시아경제 임혜선 기자] 고(故) 신춘호 농심 회장의 장례 첫째날인 27일 서울 종로구 서울대병원에 마련된 빈소에는 범롯데가(家)의 조문이 이어졌다.

신 회장은 27일 오전 3시 38분경 별세했다. 상주는 장남인 신동원 농심 부회장을 중심으로 차남 신동윤 율촌화학 부회장, 삼남 신동익 메가마트 부회장, 두 딸 신현주 농심기획 부회장, 신윤경 씨가 맡았다.

막내딸 신윤경씨와 결혼한 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장이 먼저 빈소에 도착했다. 서 회장은 이날 오전 빈소가 꾸려지자마자 달려와 내빈을 맞이했다. 신춘호 회장은 생전에 막내사위 서 회장을 아꼈다. 서 회장은 상주 역할을 톡톡히 하며 예를 다해 고인의 마지막 길을 챙겼다.

이날 형제들과 친지들도 차례로 빈소를 방문했다. 고인과 각별했던 신준호 푸르밀 회장은 이날 오후 2시20분께 빈소를 찾았다. 오후 3시40분께 고인의 여동생인 신정숙씨와 딸 최은영 전 한진해운 회장도 빈소를 찾았다. 고인의 조카인 신동주 SDJ코퍼레이션 회장과 신동빈 롯데그룹 회장은 근조 화환을 보내 조의를 표했다. 김윤 삼양사 회장과 황각규 전 롯데지주 부회장도 장례식장을 방문했다. 오후 9시께는 최태원 SK그룹 회장(대한상공회의소 회장)이 빈소를 방문해 유족들을 위로했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr