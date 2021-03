드라마·예능·게임까지…무료 콘텐츠 키우는 삼성 스마트TV

미디어 그룹 뉴 아이디, '삼성 TV 플러스' 한국 채널 7개 추가

27일 관련업계에 따르면 미디어 그룹 뉴의 디지털 플랫폼 계열사 '뉴 아이디'는 최근 삼성 TV 플러스에 한국 채널 7개를 추가로 론칭했다.

신규로 선보이는 7개 채널은 드라마 전문 채널 '영앤드라마'와 예능 채널 '맛있는 녀석들', 시사교양 채널 'TBS FLEX', 게임 전문 소개 채널 '비포플레이', 당구 전문 채널 '빌리어즈TV 레전드', 어린이용 채널 'ch.핑크퐁' '미니특공대TV' 등이다. 시청자들은 삼성 스마트 TV 2016~2021년 모델에 기본 탑재된 삼성 TV플러스 애플리케이션을 통해 뉴 아이디가 운영하는 장르별 방송 채널을 24시간 무료로 볼 수 있다.

이 같은 서비스는 IPTV와 온라인동영상서비스(OTT) 등 뉴 미디어 플랫폼이 등장하면서 형성된 경쟁의 일환이다. 뉴미디어가 전통 TV시장을 위협하자 제조사 차원에서 경쟁력 확보를 위해 자체 수급한 콘텐츠를 소비자에게 무료로 제공하기 시작한 것이다. 삼성전자는 2015년부터 스마트TV에 삼성 TV 플러스 채널을 탑재했다. 이용자들은 별도 신청 없이 스마트TV에 인터넷만 연결하면 삼성 TV 플러스 채널에서 제공하는 영화·드라마·예능·뉴스·스포츠 등의 콘텐츠를 무료로 즐길 수 있다.

제공하는 콘텐츠는 나라별로 인기 있는 현지 장르를 우선으로 채택한다. 그동안 국내외 소비자를 대상으로 서비스를 빠르게 확대해 지난달 기준 한국과 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 독일 등 13개국에서 총 742개 채널을 제공했다. 뉴 아이디와의 파트너십을 비롯해 올해는 서비스하는 채널과 국가 수를 두 배 가량으로 확대할 계획이다.

삼성전자 관계자는 "해외에서는 현지 법인은 물론 국내 전담 인력들이 나서 콘텐츠를 수급하고 있다"면서 "소비자 입장에서는 스마트TV를 통해 무료로 볼 수 있는 콘텐츠가 많아지고, 콘텐츠 배급업체는 더 많은 이용자를 확보할 수 있다는 점에서 만족도가 높다"고 말했다.

