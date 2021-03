노원구 세 모녀 살해한 20대, '온라인 게임'서 첫째 딸 알게 돼

일방적으로 교제 요구하다 거부당해

이후 앙심 품고 범행 저지른 것으로 전해져

[아시아경제 임주형 기자] 서울 노원구 한 아파트에서 세 모녀를 살해한 뒤 자해를 시도한 20대 남성에 대해 경찰이 수사에 착수했다. 이 남성은 온라인 게임을 하다가 첫째 딸과 알게 됐고, 이후 앙심을 품고 범행을 저지른 것으로 전해졌다.

26일 복수 매체 보도를 취합하면 경찰은 세 모녀를 살해한 20대 남성 A 씨를 체포해 조사하고 있다.

A 씨는 전날(25일) 오후 9시께 노원구 한 아파트에서 세 모녀를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받는다.

경찰은 당시 숨진 첫째 딸의 지인으로부터 '친구와 연락이 안 된다'는 신고를 받고 출동, 현장에서 숨진 세 모녀를 발견했다. A 씨는 거실에서 자해를 시도해 중상을 입은 상태였고, 이후 인근 병원으로 이송돼 수술을 받았다. 현재 A 씨의 생명에는 큰 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰이 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보해 조사한 결과, A 씨는 범행 이틀 전인 지난 23일 오후 피해자의 아파트를 찾은 것으로 확인됐다. 이후 A 씨가 아파트를 나서는 장면이 잡히지 않았기 때문에 일각에서는 A 씨가 범행 기간 동안 집에 머물러 있었을 가능성이 제기되고 있다.

앞서 일부 매체에서는 사건이 벌어진 아파트 주민들의 발언을 인용, A 씨가 세 모녀 중 첫째 딸의 전 남자친구일 가능성이 있다고 전한 바 있으나 조사 결과 이는 사실이 아닌 것으로 확인됐다.

A 씨는 첫째 딸과 온라인 게임을 하다가 만나게 됐으며, 이후 첫째 딸에게 일방적으로 교제를 요구하다 거부당한 뒤 앙심을 품고 이 같은 범행을 저지른 것으로 확인됐다.

경찰은 국립과학수사연구원에 피해자들에 대한 부검을 요청하는 한편, A 씨가 회복되는 대로 범행 동기를 비롯한 자세한 사건 경위를 조사할 방침이다.

