수출 전년비 5.4% 줄고

수출은 전년보다 10.1% 늘어

[아시아경제 차민영 기자] 지난 2월 미국의 상품무역수지가 약 867억달러 적자를 기록해 역대 최대 적자 폭을 기록했다.

미국 상무부는 26일(현지시간) 2월 상품무역수지가 867억2000만달러(약 98조원) 적자를 기록했다고 발표했다. 이는 전달(845억8000만달러) 대비 2.5%가량 늘어난 수준으로 적자 폭은 역대 최대 수준이다.

수출은 전년 대비 5.4% 줄어든 1301억3700만달러, 수입은 전년보다 10.1% 늘어난 2168억5600만달러로 집계됐다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr