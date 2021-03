2월 美근원 인플레이션율 1.4%…1월보다 0.1%P 낮아

미 상무부 26일(현지시간) 발표

[아시아경제 차민영 기자] 미국의 기준금리 인상 전망을 결정하는 중요 지표 중 하나인 근원 개인소비지출(PCE) 상승률이 2월 1.4%로 전달보다 0.1%포인트 낮은 수준을 기록했다.

미 상무부는 26일(현지시간) 2월 미국의 식품과 에너지 등 변동성이 큰 항목을 제외한 근원 개인소비지출 물가지수 전년 대비 상승률이 1.4%로 집계됐다고 발표했다. 이는 당초 예상치 1.5%보다 1%포인트 낮았다. 전월 대비로는 0.1% 상승해 예상치에 부합했다.

전년비 근원 개인소비지출 물가지수는 지난 10~12월 1.4%를 유지하다가 지난 1월 1.5%까지 올랐으나 다시 지난달 1.4%로 낮아졌다.

근원 개인소비지출 물가지수는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 정책 결정 기준으로 중요 지표 중 하나다. Fed는 근원 인플레이션이 올해 2.2%까지 뛸 것으로 예상하고 있다. 작년 12월에는 올해 1.8%를 예상했으나 생각보다 빠른 경기 회복세에 힘입어 전망치를 상향 조정한 바 있다.

한편, 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전년 동월 대비 1.6% 상승한 것으로 나타났다. 전월 대비로는 0.2% 상승했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr