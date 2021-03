'플라스틱 바다' 된 볼리비아 호수…오염된 물에 페트병이 빼곡

인근 도시서 나온 생활폐기물, 광산에서 나온 중금속 흘러들어

시장 "호수 일대 청소하겠다"

[아시아경제 김봉주 기자] 볼리비아의 한 호수가 페트병 등 생활 쓰레기로 빼곡히 뒤덮여 눈살을 찌푸리게 하고 있다.

26일(현지 시각) 라프레세 등 회신은 관광지로 유명했던 볼리비아 우루우루 호수 일부가 페트병 등 쓰레기와 인근 광산 폐수로 뒤덮여 있다고 보도했다.

오루로 인근에 있는 우루우루 호수는 해발 3천686m 고지대에 있는 면적 214㎢의 호수다.

물고기가 많아 배 타기와 낚시로 유명한 관광지였던 이 호수는 현재 배를 탈 수도, 낚시를 할 수도 없는 모습이다.

가뭄으로 물이 말라버린 호수 바닥과 얼마 남지 않은 탁한 호숫물은 쓰레기로 가득하다. 호숫물은 인근 산호세 광산에서 나온 카드뮴, 아연, 비소와 같은 중금속들로 오염됐다.

볼리비아 언론들은 호수가 '플라스틱 바다'가 됐다고 보도했다

호수의 쓰레기들은 인근 도시 오루로에서 나온 생활 폐기물로, 타가라테 강을 통해 우루우루 호수로 온 것으로 전해졌다. 이 지역 인근 주민은 "오염된 호수로 물고기뿐 아니라 새들도 죽어가고 있다"라고 말했다.

다비드 초케 오루로 시장은 호수의 다른 모습을 보여주기 위해 일대를 청소하겠다고 밝혔다.

김봉주 기자 patriotbong@asiae.co.kr