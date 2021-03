41대 대한의사협회 회장에 '이필수 전라남도의사회장' 당선

결선투표서 52.5% 획득

[아시아경제 김지희 기자] 제41대 대한의사협회(의협) 회장에 이필수 전라남도의사회장이 당선됐다.

의협 중앙선거관리위원회는 26일 의협 용산임시회관 7층 회의실에서 진행된 제41대 의협 회장 선거 결선투표에서 기호 2번 이필수 후보가 총 투표수 2만3658표(무효표 7표 제외) 가운데 52.5%인 1만2431표를 얻어 회장에 당선됐다고 밝혔다. 기호 1번 임현택 후보는 1만1227표(47.5%)를 받았다.

이에 따라 이 당선인은 오는 5월1일부터 2024년 4월30일까지 3년 동안 의협회장직을 수행하게 된다.

1962년생인 이 당선자는 전남의대를 졸업하고 마산고려병원(삼성창원병원) 흉부외과 전공의를 수료했다. 나주시의사회장, 전라남도의사회장 등을 지내며 지역의사회에서 경험을 쌓았고, 의협에서는 2016년 범의료계비상대책위원회 부위원장, 2017년 의협 국민건강수호 비상대책위원회 위원장 등을 역임했다. 최근에는 의협 중소병원살리기 특별위원회 위원장, 의협 코로나19 병의원 경영지원 특별위원회 위원장을 맡기도 했다.

이 당선자는 이번 선거에서 실리를 추구할 유일한 후보임을 강조하며 ▲회원 고충처리 전담부서 신설 ▲코로나19 피해 회원 지원팀 구성·활동 ▲의료 4대악 추진 저지 ▲공공의료 정책 혁신 ▲1차의료 중심의 의료전달체계 정립 등의 공약을 제시했다. 선거운동 과정에서는 "의협이 그간 정부의 독단적 4대악 의료정책 강행에 투쟁으로 대응해왔다"며 "투쟁도 물론 중요하지만 앞으로는 정부와 협력할 것은 협력하고, 반대할 것은 반대해 회원들의 실익을 얻을 수 있도록 하겠다"고 강조해왔다.

이 당선인은 이날 의협 중앙선관위로부터 당선증을 받은 뒤 회원 권익 보호, 의정 협상, 투쟁 관련 기조를 밝혔다. 먼저 이 당선인은 “회원들의 다양한 의견을 수렴하고 적극 존중해 코로나19 사태 이후 가장 어려운 상황에 처한 회원들의 권익이 지켜질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 협상과 관련해서는 “지난해 의정협의 과정에서 실망과 불만족으로 기억되고 미완성으로 일시 봉합된 9.4 의정협의가 만족스럽게 이행될 수 있도록 마지막까지 노력을 아끼지 않을 것”이라며 “그 과정에서 내부에서 발생할 수 있는 갈등과 분열의 목소리를 잘 조율하고 화합으로 나가게 하겠다"고 포부를 전했다.

또 “우리의 협상을 위한 노력과 진정성이 받아들여지지 않고 회원 여러분의 의견들이 참을 수 없는 분노로 결집된다면 첨예한 대립과 갈등 국면 앞에서 결코 주저하지 않고 분연히 앞으로 나갈 것”이라면서도 “우리 사회에 팽배해있는 ‘의사들은 집단이기주의’라는 여론의 미운털이 결코 우리에게 좋은 영향을 끼치지 않는다. 국민으로부터 사랑과 존경을 받고 회원들이 전문가로 존중받을 수 있는 의협이 되도록 고민하고 노력하겠다"고 말했다.

한편 이번 결선투표는 투표참여 선거인수 총 4만8969명 중 2만3665명(전자투표 2만3007명, 우편투표 658명)이 투표에 참여해 투표율 48.3%를 기록했다. 지난 19일 진행된 1차 투표에는 2만5796명이 투표에 참여해 투표율 52.7%를 기록한 바 있다. 이번 선거는 의협 회장선거 최초로 결선투표제가 도입됐다.

