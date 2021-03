광교에 대형 외국어학원 들어선다…올해 8월 ‘코리아헤럴드 주니어 어학원’ 개원

수원 광교에 올해 8월 영어마을 규모의 대형 외국어 학원이 들어설 것으로 알려져 인근 상가와 학부모들의 관심이 쏠리고 있다.

코리아헤럴드와 헤럴드에듀는 수원 광교 중흥 S클래스 단지 내에 유치.초등 대상 프리미엄 어학원 ‘코리아헤럴드 주니어 어학원’을 개원할 것이라고 밝혔다.

헤럴드에듀 관계자에 따르면, 중흥토건㈜이 2019년 단지 내에 지하 1층, 지상 2층 약 500평 규모로 설립한 유치원 건물에 대해 주민 동의절차를 거쳐 어학원으로 행위변경해 오픈할 예정이다. 당시 해당 건물은 유치원 용도로 건립됐으나 수원시 교육청으로부터 취학권역 배정이 나오지 않아 지금까지 빈 시설로 남겨졌다.

코리아헤럴드의 100% 출자 교육전문법인 헤럴드에듀는 서울, 부산, 인천, 경기 등 전국 10여곳 지자체 영어마을을 운영하면서 유치, 초등에서 성인에 이르기까지 다양한 외국어교육 프로그램을 선보여왔다.

코리아헤럴드 주니어어학원은 미영권 국제학교 프로그램한 도입해 영어 유치부 및 초등부 정규과정과 영어도서관, 체험실, 야외 공연장 등을 두루 갖춘 대형 외국어 복합시설로 단장할 예정이다.

이 어학원은 4차 산업혁명에 대비해 체험기반 STEAM 융합 프로그램으로 아이들에게 영어를 통해 사고력과 문제해결능력을 키우고 재미있게 영어를 학습할 수 있는 프로그램 위주로 구성할 계획이다.

특히 헤럴드에듀는 오랜 영어마을 및 일반 어학원 등을 운영하면서 축적한 경험과 노하우를 기반으로, 영어 원서 등 다양한 온.오프라인 콘텐츠와 통합 마스터 커리큘럼, 체계적인 학습평가관리 시스템을 구축해왔다.

영어 유치부의 경우, 언어 및 사고발달, 신체활동, 자연 탐구, 예능 활동 등 영미권 미국교과를 활용해, 언어와, 독서, 역할놀이, 수학, 과학 등 각 영역별 활동과 학습으로 자연스럽게 영어 몰입 환경을 조성하는데 초점을 맞추고 있다.

초등부 정규프로그램은 듣기, 읽기, 말하기, 쓰기 능력을 고루 학습하는 것은 물론 4,000여 권의 온-오프라인 독서 프로그램을 통해 다양한 배경지식도 함께 키우는데 역점을 둘 예정이다.

헤럴드에듀는 전국 최대 영어마을 네트워크와 온라인 영어학습 콘텐츠 ‘잉글리시큐빅’, 자체 영어도서관 프로그램 ‘HELP’, 온라인 일대일 맞춤형 영어회화 서비스 ‘코리아헤럴드 플립 화상영어’ 등을 접목하여 일반 사설학원과는 차원이 다른 교육서비스를 선보이게 될 것이라고 밝혔다.

이정환 헤럴드에듀 대표이사는 “민간 영역에서도 코리아헤럴드 브랜드 가치와 명성에 걸맞게 이 곳 광교지역에서 교육 프로그램의 질과 시설규모 면에서 경기도 남부권 최고 명문 교육기관으로 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr