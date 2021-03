대한임상보건학회, 안양시와 FDA 인증 등 해외 지원사업 협력 회의 가져

대한임상보건학회(회장 최만범, 이사장 김영규)가 안양시 수출기업들의 FDA인증 및 수출지원 협력 등에 관한 회의를 18일 진행했다고 26일 밝혔다.

해당 학회는 최대호 안양시장을 만나 안양시 수출기업들의 해외지원사업확장의 일환으로 지난 18일 안양시청에서 브리핑과 대담을 통해 FDA등록에 관한 전반적인 내용과 FDA대행 시장난립 등 다양한 현황을 공유하는 시간을 가졌다고 전했다.

김흥규 안양창조산업진흥원장도 이날 참여해 안양시의 FDA인증 및 현황관련 등을 논의했으며, 앞으로 해당 학회는 수출지원에 관한 정보제공 및 공익적 목적의 사실 확인 등을 진행하기로 했다고 밝혔다.

최만범 회장은 이날 FDA인증 관련 전반적인 내용 설명을 통해 안양시뿐 아니라 전국지자체의 기업들의 권익을 위해 여러모로 사실 확인과 올바른 대행을 학회를 통해 진행한다고 밝혔으며, 김영규 이사장도 대담을 통해 잘못된 에이전트를 통한 피해 사례 등에 대한 내용을 공유했다.

아울러, 학회 측은 미국 최대 온라인 마켓인 아마존과 학회 전용 몰 오픈 등에 대한 구체적 내용을 공유했으며, 회원사를 위한 수출판로에 대한 부분을 함께 모색하기로 했다고 한다.

한편, 학회는 회원사들이 FDA인증 후, 전용 몰 입점을 통해 미국을 비롯해, 동남아 국가 등에 유통 채널 확대뿐 아니라 홍보효과를 통해 판로확장이 되도록 지원한다는 계획이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr