[아시아경제 유현석 기자] 필로시스헬스케어 필로시스헬스케어 057880 | 코스닥 증권정보 현재가 2,175 전일대비 25 등락률 -1.14% 거래량 1,315,142 전일가 2,200 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 증선위, 바이오솔루션 등 7곳 '공시 위반' 과징금 9억여원 부과 내일이 더 기대되는 초특급 유망주들! 지금 확인하세요필로시스헬스케어, 검색 상위 랭킹... 주가 2.66% close 는 기업이미지 재고를 위해 피에이치씨로 상호를 변경한다고 26일 공시했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr