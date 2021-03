인기검색종목 PICK5 - 보광산업, 자이언트스텝, 깨끗한나라..

최적의 매매타이밍을 실시간으로 전송하여 투자자들에게 주목받고 있는 주식AI 라씨 매매비서가 오늘 분석한 인기 검색 종목은 보광산업(+26.92%), 자이언트스텝(+23.66%), 깨끗한나라(+22.42%), 태웅로직스(+21.54%), HMM(+13.07%)이었다.

라씨 매매비서는 코스피, 코스닥은 물론 ETF까지 전 종목에 대해서 AI매매신호를 전송한다. 라씨 매매비서의 2021년 2월 10일 기준 최근 1년간 평균 적중률은 72.8%, 평균 수익률은 41% 이상으로 높은 성과를 나타내고 있다.

한편, 라씨 매매비서는 지난 'SBS 신년특집 세기의 대결 AI vs 인간' 프로그램에서 AI와 인간의 실전 주식 투자 대결에 대한민국 대표 주식 AI로 출연해 안정적인 투자로 전문가들에게 긍정적인 반응을 이끌어낸 바 있다.

라씨 매매비서에서는 현재 로그인 없이 무료로 종목의 AI매매신호를 확인해 볼 수 있다.

[라씨 매매비서 오늘의 관심종목]

HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 34,150 전일대비 4,700 등락률 +15.96% 거래량 53,761,983 전일가 29,450 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 “숨겨진 정보 특별 해금” 금일 한정 배포 중HMM, 최근 5일 개인 217만 7010주 순매수... 주가 3만 3400원(+13.41%)[특징주]수에즈 운하사고에 해운주 몸값 급등 close , 이화전기 이화전기 024810 | 코스닥 증권정보 현재가 230 전일대비 18 등락률 +8.49% 거래량 339,881,078 전일가 212 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 이화전기, 주가 263원 (0.38%)… 게시판 '북적'이화전기, 주가 281원.. 전일대비 -4.42%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close , 자이언트스텝 자이언트스텝 289220 | 코스닥 증권정보 현재가 37,400 전일대비 4,650 등락률 +14.20% 거래량 11,356,868 전일가 32,750 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 자이언트스텝, 가수 아이유 '베니스 팬미팅' 제작자이언트스텝, 주가 4만 50원.. 전일대비 22.29%[특징주]'따상' 성공한 자이언트스텝, 사흘연속 '급등' close , 보광산업 보광산업 225530 | 코스닥 증권정보 현재가 6,950 전일대비 1,600 등락률 +29.91% 거래량 13,467,078 전일가 5,350 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 보광산업, 시멘트/레미콘 테마 상승세에 11.4% ↑보광산업, 주당 100원 현금배당 결정“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?” close , 태웅로직스 태웅로직스 124560 | 코스닥 증권정보 현재가 7,240 전일대비 1,670 등락률 +29.98% 거래량 38,348,515 전일가 5,570 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 [특징주]태웅로직스, 석유화학제품 운송 주력 3자물류 선두업체…해운사 급등에 동반태웅로직스, 주가 5590원.. 전일대비 0.72%[공시+] 태웅로직스, 하이즈항공과 맞손…그린뉴딜 물류 진출 close

