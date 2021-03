엘칸토, 전속모델 유하 등신대 QR코드 이벤트 실시… 1만원 할인쿠폰 증정

국내 제화 브랜드 엘칸토는 지난 15일 전속모델 유하의 상큼한 미소와 각선미가 돋보이는 등신대를 각 매장에 비치하고 QR코드 이벤트를 실시하고 있다.

엘칸토는 최근 가수 유하를 광고모델로 발탁하고 다양한 마케팅 활동을 전개중이다.

유하 등신대에 포함된 QR코드를 태그하면 엘칸토몰 카카오톡 채널로 연결된다. 카카오톡 채널친구 추가 시 오프라인 매장 전용 1만원 할인쿠폰을 받을 수 있으며 해당 이벤트는 잠정적으로 계속 진행될 예정이다.

엘칸토는 QR코드 이벤트 외에도 다양한 봄 시즌 맞이 이벤트 활동을 전개하고 있다. 31일까지 구매 금액에 따라 할인쿠폰을 제공하는 엄마해방프로젝트 캠페인을 진행중이며, 4월 30일까지 온오프라인 매장에서 전 상품 구매 고객에게 스크래치 복권을 증정하는 이벤트를 진행중이다.

엘칸토 관계자는 “엘칸토 매장 내 가수 유하의 생동감 있는 등신대가 유동 인구의 발길을 붙잡고 있다”라며, “모델과의 시너지를 통해 엘칸토 제품의 기능과 스타일을 알리는데 주력할 것”이라고 말했다.

한편 가수 유하는 지난 22일 반려견을 향한 그리움을 담은 세 번째 디지털 싱글 ‘품’을 발매했다.

