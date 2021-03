인스코비, ‘FGF7 파워 인텐스 크림’ 29일 현대홈쇼핑 첫 론칭 방송

㈜인스코비의 바이오 코스메슈티컬 브랜드 더미코스(DERMICOS)의 ‘FGF7 파워 인텐스 크림’이 오는 29일(월) 오전 8시 15분부터 70분간 명품 쇼호스트 유난희와 함께 현대홈쇼핑에서 첫 선을 보인다.

‘FGF7 파워 인텐스 크림’은 인체 단백질과 100% 일치하는 꿈의 성분FGF7(Fibroblast Growth Factor 7) 성분을 기반으로 한 고농축 크림으로 지난 2019년 11월 홈쇼핑 첫 런칭 시작부터 연속 매진을 달성하는 등 소비자들에게 많은 사랑을 받아왔다. 이번 방송에서는 ‘FGF7파워인텐스크림과 디에이징 앰플 패키지’ 구성을 선보일 예정이다.

특히 FGF7 성분은 의료 및 치료의 목적으로 개발된 성분으로 높은 비용과 고난도의 제조 기술이 필요해 연간 단 1.8g만 생산 가능했으나, 인스코비의 바이오 관련 자회사에서 20년간 세포 성장인자 단백질을 연구한 노력 끝에 FGF7 성분의 대량 생산 기술과 상처치유 관련 특허를 획득하고 ICID에 화장품 성분으로 등재하는 데 성공하였다.

이에 관계자 측은 “다양한 피부 고민에 해결책을 제시하는 성분을 담았기에 손상된 피부 세포의 복구 및 성장에 도움을 주고 있다”고 설명했다.

FGF7 파워 인텐스 크림은 FGF7 성분을 비롯해 보톨리늄, 풀러린, 마데카소사이드 등의 성분이 함유돼 각종 외부 자극에도 손상되지 않은 건강한 피부를 만든다. 아울러 콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산 등 피부 구성 요소의 증식을 돕는 것은 물론 뛰어난 상처 회복력을 갖춰 안티에이징 외에도 강력한 보습 및 영양 공급을 제공한다.

그 밖에도 인체적용 시험을 통해 볼 부위 리프팅 개선, 불독살 및 눌린 자국 복원력 개선, 피부 속 -2.5mm 보습력 개선, 피부 탄력 개선 등에 도움을 줄 수 있다는 사실이 확인되었고 파라벤, 페녹시에탄올, 벤조페논, 에탄올 등의 화학성분이 첨가되지 않아 피부가 예민한 사람도 트러블 걱정 없이 사용할 수 있다.

㈜인스코비 뷰티사업팀은 “FGF7 파워 인텐스 크림은 여성들의 워너비 쇼호스트 유난희의 애정템으로 널리 소개된 제품”이라며 “피부 속 깊은 곳까지 강력한 보습 및 영양을 제공하는 기적의 성분 FGF7이 담긴 크림으로 런칭 때부터 지금까지 연속 매진을 기록 해왔으며 이번 홈쇼핑 방송에서도 더욱 풍성한 구성 및 혜택을 선보일 것”이라고 말했다.

방송은 3월 29일(월) 오전 8시 15분부터 70분간 현대홈쇼핑 ‘유난희쇼’에서 실시될 예정이다.

