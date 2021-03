롯데하이마트, 라이프스타일숍 메가스토어 압구정점 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 26일 메가스토어 9호점 ‘메가스토어 압구정점’을 오픈한다고 밝혔다. 메가스토어 압구정점은 1851㎡(약 560평)의 3층 규모로, 프리미엄 가전제품부터 트렌디한 체험 공간 및 편의 시설을 제공한다. 이번 매장 오픈을 기념해 다양한 혜택도 제공한다.

1층에서는 와인존을 만나볼 수 있다. 와인족을 위한 공간으로, 와인숍과 와인 셀러 등 관련 가전제품 및 음향기기로 조성된다. 와인숍은 롯데하이마트가 롯데칠성음료와 손잡고 처음 선보이는 코너다. 10만원대 이하 가성비 라인부터 100만원 이상 프리미엄 라인까지 다양한 가격대 와인을 판매한다.

2층에는 IT기기, 게이밍존과 1인 미디어존 등 디지털가전부터 이슈 주방·생활가전 체험존이 있다. 3층에는 삼성전자, LG전자 등 유명 제조사 프리미엄 브랜드관과 자체상품(PB) 하이메이드, 홈케어 서비스 상담존 등이 있다.

다음달 4일까지 행사상품을 구매하고 행사카드로 결제하면, 구매 금액대에 따라 최대 75만원을 현금으로 되돌려준다. 여기에 구매하려는 행사상품 패키지에 따라 최대 50만원을 추가로 받을 수 있다. 엘포인트(L.POINT) 적립 혜택도 있다. 행사상품을 구매하면, 구매 금액대에 따라 엘포인트를 최대 60만포인트 적립해준다. 유명 제조사 행사상품을 두 품목 이상 구매하면 구매 금액대에 따라 최대 120만포인트를 제공한다.

롯데하이마트 관계자는 “이번 메가스토어 압구정점은 영 앤 프리미엄 콘셉트를 지향해 조금 더 젊고 트렌디한 매장으로 조성하기 위해 와인존 등 새로운 시도를 했다”며 “앞으로도 다양한 고객 니즈를 반영해 오프라인 매장을 라이프스타일숍으로 꾸며 나갈 것”이라고 말했다.

