셀리턴 LED마스크, ‘포시즌스 싱가포르’ 해외 5성급 호텔 스파에서 만난다

최고급 호텔 중 하나인 '포시즌스 호텔 싱가포르'의 스파 매장에서 셀리턴 LED마스크를 만날 수 있게 됐다.

뷰티&헬스케어 전문기업 셀리턴은 싱가포르에 위치한 5성급 특급 호텔 스파에 셀리턴 LED마스크가 입점했다고 26일 밝혔다.

셀리턴 LED마스크는 세련된 디자인과 독보적인 LED 기술력으로 만들어진 프리미엄 뷰티 디바이스로 인정받아 우아한 환경에서 최상급의 디테일한 휴식 경험을 제공하는 포시즌스 호텔 싱가포르의 스파 이용객들에게 선보이게 됐다.

포시즌스 호텔 싱가포르는 5성급 특급 호텔로 차별화된 프리미엄 서비스를 지향하는 만큼 객실 침구, 어메니티, 식음료, 스파 등 모든 고객 분야에서 최상급 품질의 제품만을 선별해 제공하고 있다.

셀리턴 관계자는 “5성급 특급 호텔은 침구, 칫솔, 섬유 하나 까다롭게 선택해 최상급 경험과 서비스를 제공하는 만큼, 셀리턴 뷰티 디바이스가 입점에 성공했다는 것은 글로벌 수준의 품질과 경쟁력을 인정받은 것”이라고 설명했다.

이밖에도 셀리턴 LED마스크는 아시아, 유럽, 미주 지역의 해외 유명 쇼핑몰과 백화점 등에 입점하며 해외 시장에서의 인지도를 높여 나가고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr