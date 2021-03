“빨리 확인하세요” 하루하루가 급합니다

▶▶매일마다 급등 종목 무료로 드립니다 ▶종목 받아보기 (클릭)

최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야할 종목들을 ‘독점’으로 포착하였다. 종목선정에 고민이 큰 개인투자자들을 위해 이를 무료로 공유하기로 하였다.

▶▶데이드투자그룹 급등주 감지 시스템 (HSS) ▶무료 체험하기 (클릭)

●해운 관련주●

‘이 종목’ 만큼은 절대로 놓쳐서는 안된다. 코로나19 영향으로 인한 컨테이너선 및 벌크선 감소로 인해 운임단가가 47% 상승했고, 수에즈 운하 폐쇄로 인한 추가 상승여지도 있어 주가에 이러한 요소들이 반영되고 있다. 특히, ‘이 종목’은 동종업 대비 저평가이기 때문에 수익성이 더 커질것으로 보인다.

▶▶급등 예상 '해운 관련주' ▶▶급등 정보 받아보기 (클릭)

●차량용MCU 관련주●

차량용 MCU가 품귀현상을 겪으면서 몸값을 높이고 있다. 특히, ‘이 기업’ 주가 향방에 대한 관심이 뜨겁다. 지난 3분기 기준 전년대비 영업이익이 144.1%, 당기순이익은 115.6% 이상 성장했으며, MCU 소재 원가 상승 및 공급량 증가로 현재 주가보다 100% 이상 성장할 것으로 예측되고 있다. 관련주 정보는 아래 링크를 통해 선착순으로 배포하고 있다.

▶▶급등 예상 차량용 MCU관련주 ▶▶관련주 정보 선착순 무료 배포 中 (클릭)

데이드투자그룹에서는 급등하는 테마들에 대해 독점 포착하여 아래 링크를 통해 무료로 제공하고 있다.

▶▶▶다음 급등 예상 종목 발표 임박 ▶선착순 100명 배포 中 (클릭)

관심종목: 혜인 혜인 003010 | 코스피 증권정보 현재가 7,710 전일대비 100 등락률 +1.31% 거래량 11,166,530 전일가 7,610 2021.03.26 13:37 장중(20분지연) 관련기사 정부 발표합니다!! 바이오 백신 대장 株 ‘주가급등’ 시작합니다!!혜인, 4대강 복원 테마 상승세에 5.52% ↑혜인, 주가 7380원.. 전일대비 -6.7% close , 아이에이 아이에이 038880 | 코스닥 증권정보 현재가 1,475 전일대비 30 등락률 -1.99% 거래량 4,592,564 전일가 1,505 2021.03.26 13:37 장중(20분지연) 관련기사 아이에이 자회사 트리노테크놀로지, 中 전력반도체 수요 증가로 공급량 2배 이상 늘어《유망종목》 실시간 급상승 예상 종목 빨리 받아가요아이에이, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.55% close , 삼표시멘트 삼표시멘트 038500 | 코스닥 증권정보 현재가 5,660 전일대비 160 등락률 +2.91% 거래량 17,728,692 전일가 5,500 2021.03.26 13:37 장중(20분지연) 관련기사 삼표시멘트, 시멘트/레미콘 테마 상승세에 5.45% ↑[특징주] 주택공급 확대 기대감에 시멘트株 상승삼표시멘트, 이시간 주가 +4.48%.... 최근 5일 개인 30만 9935주 순매수 close , KNN KNN 058400 | 코스닥 증권정보 현재가 2,090 전일대비 35 등락률 +1.70% 거래량 5,562,545 전일가 2,055 2021.03.26 13:37 장중(20분지연) 관련기사 모두가 놀란, 업계1위 '주식카톡방'의 무료 선언! 2021년 삼성전자의 선택! 올해 반도체 종목! ‘이것’만 알면됩니다!불붙은 정치 테마주 '관련없다' 공시에도 요동 close , 깨끗한나라 깨끗한나라 004540 | 코스피 증권정보 현재가 6,590 전일대비 1,060 등락률 +19.17% 거래량 22,709,111 전일가 5,530 2021.03.26 13:37 장중(20분지연) 관련기사 글로벌 제약사와 대규모 계약 체결!! 바이오 황제株 주가급등합니다!!깨끗한나라, 외국인 1000주 순매도… 주가 23.87%글로벌 제약사 대규모 CMO 계약 체결 ‘이 종목’ 선취매 하세요 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.