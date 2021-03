해경, 동해항 '아연 하역 근로자 사망' 관련 업체 압수수색

업무상 과실 여부 등 조사 방침

[아시아경제 라영철 기자] 강원 동해항에 정박한 선박에서 하역작업 중이던 근로자 사망 사건과 관련해 해양경찰이 하역업체 등을 압수수색하고 본격적인 수사에 착수했다.

25일 동해해양경찰서에 따르면 이날 동해항 내 하역업체 등 2곳에 대해 압수수색하고 확보한 자료를 토대로 안전관리수칙 준수 여부 등 사고 경위를 밝힐 계획이다.

해경은 하역 작업 당시 현장 관리자 등을 소환해 업무상 과실 여부 등을 조사할 방침이며, 사망한 근로자 2명에 대해 국과수에 부검을 의뢰했다.

한편 앞서 지난 18일 오후 8시 30분쯤 동해시 송정동 동해항의 2만 9000톤급 선박 내 아연 저장고에서 하역 작업을 하던 40대 근로자 3명이 쓰러져 2명이 숨지고 1명이 다쳤다.

아연 하역을 위해 아연저장소로 내려갔던 A 씨가 쓰러지자 동료들이 A 씨를 구하려다 변을 당한 것으로 알려졌다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr