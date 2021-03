서울∼춘천 고속路 통행료 지원금 인하 조정‥7월부터 시행

5개 시·군 주민 통행료 지원액 최대 2000원→1400원으로 확정

[아시아경제 라영철 기자] 서울∼춘천(61.4km) 간 고속도로의 지역 주민 할인 지원금이 인하됐다.

25일 춘천시에 따르면 이날 '춘천권역 서울~춘천 고속도로 통행료 지원 행정협의회'가 회의를 열고 할인 지원금을 받는 5개 시·군(춘천·홍천·양구·화천·경기 가평) 주민 대상 통행료 지원 금액을 최대 2000원에서 1400원으로 조정하기로 했다.

이는 지난해 12월 24일부터 승용차는 5700원에서 4100원으로, 대형화물차는 9500원에서 7000원으로 각각 인하한 데 따른 결정이다.

행정협의회 결정에 따라 오는 7월 1일부터 시행된다.

한편, 서울~춘천 간 고속도로 통행료 지원은 개통 초기에 여타 고속도로 통행료보다 비싸다는 5개 시·군 주민들의 민원 제기에 따라 고속도로 건설에 참여했던 민간사업자가 2009~2010년에 기부한 지역발전기금 60억 원으로 충당해 왔다.

통행료 할인은 요금소 영수증이나 하이패스 카드 등을 첨부해 인근 주민센터에 제출하면 거리에 따라 구간 할인을 적용해 환급해 주는 방식으로 이뤄지고 있다.

지역발전기금은 지난해 말 기준 이자 등을 포함해 약 16억 원이 남아 있는 상태다.

춘천시 관계자는 "통행료 지원금액이 조정됨에 따라 지원 기간이 연장될 것으로 예상돼 해당 지역 주민 혜택은 더 늘어나게 됐다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr