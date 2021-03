조민 부정입학 조사에…곽상도 "청와대의 조국 '손절' 시작"

[아시아경제 허미담 기자] 교육부가 조국 전 법무부 장관의 딸 조민씨의 부산대 의학전문대학원 부정 입학 의혹을 조사하라고 지시한 가운데 곽상도 국민의힘 의원은 25일 "청와대와 더불어민주당의 조국 버리기, '손절'이 시작됐다"라고 주장했다.

곽 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "조국 딸 조민의 부정 입학을 부산대 핑계, 재판 확정 핑계 대고 계속 깔아뭉개다가 국민 여론에 등 떠밀려 이제 토사구팽에 나섰다"라며 이같이 말했다.

그는 "(조 전 장관의) 부인 정경심 교수, 동생 조권이 구속 수감되어 있어도 수많은 SNS 글을 올려 본인의 존재감·영향력을 보여주고 여권으로부터 버림받지 않으려 했지만 이제 약발이 다한 것 같다"고 지적했다.

앞서 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관은 전날 교육신뢰회복추진단 회의에서 "대학은 법원 판결과 별도로 학내 입시 의혹에 대해 사실관계를 조사하고 일련의 조치를 취할 '의무'가 있다"며 "부산대는 관계 법령에 따라 사실관계 조사, 청문 등의 절차를 진행해야 한다"고 했다.

이와 관련해 부산대는 "교육부가 최근 부산대에 조 씨의 의전원 입시 의혹과 관련해 검토와 조치계획 수립을 요구하는 공문을 보내왔다"라며 "학교는 2015학년도 의전원 입학생 조씨의 입학 의혹에 관한 자체 조사를 실시하기로 했다"고 밝혔다.

한편 조씨는 부산대 의전원에 지원하면서 동양대 총장 표창장 등 4개의 경력 증명서를 제출했다. 이에 대해 지난해 12월 법원은 4개 모두 허위 또는 조작된 서류라는 판단을 내놨다.

당시 재판부는 사모펀드 및 자녀 입시 비리 혐의로 기소된 조 전 장관의 부인 정경심 동양대 교수에게 징역 4년을 선고하며 "지원자 점수를 볼 때 조씨가 표창장 수상 사실을 기재하지 않았으면 낮은 점수를 받아 1단계 탈락하거나 최종합격을 못 했을 것으로 보인다"고 지적했다.

