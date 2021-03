[아시아경제 라영철 기자] 아들이 어머니를 살해하고 투신하는 사건이 발생했다.

25일 경기 일산서부경찰서에 따르면 이날 낮 12시 30분쯤 고양시 일산서구의 한 아파트에서 50대 A 씨가 20대 아들 B 씨에게 흉기로 찔려 숨졌다.

아들 B 씨는 범행 직후 같은 아파트 6층 높이까지 계단으로 올라가 투신했으나, 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

경찰은 사건 경위를 조사한 뒤 B 씨에 대해 구속영장을 신청할 예정이다.

