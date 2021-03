서울시의원들 "독선·불통·무능 오세훈 후보 사퇴" 촉구

김인호 서울시의회 의장, 김기덕·김광수 부의장, 조상호 더불어민주당 원내대표 등 3선 서울시의원 12명 25일 서울시의회 앞에서 기자회견 갖고 오세훈 전 시장 10년 무상급식 반대 사퇴한 사실 등 들어 비판

[아시아경제 박종일 기자] “12명의 목격자! 실패한 시장! 그때를 말한다”

김인호 서울시의회 의장과 조상호 더불어민주당 원내대표 등 서울시회 3선 의원 12명은 25일 시의회 건물 앞에서 기자회견을 갖고 민선 5기 오 전 시장의 무상급식 반대, 서울시 예산 낭비, 역사문화 훼손 등 사례를 들며 ‘독선, 불통, 실패의 아이콘’이라며 오 후보 사퇴를 촉구했다.

이들은 먼저 ‘아이들 밥상을 빼앗은 냉정하고 무책임한 시장’이라고 오 시장이 무상급식 문제로 시장직을 사퇴한 사실을 들어 비판했다.

10년전 오 전 시장은 친환경 무상급식 전면 도입에 반대 스스로 서울시장직을 내팽개쳤다고 비난했다.

당시 오 시장은 친환경 무상급식을 “복지의 탈을 쓴 망국적 포퓰리즘 정책‘이라고 비판하고 사퇴했는데 10여년간 친환경 무상급식을 하고 있는데 서울시가 망했는지 묻지 않을 수 없다고 비판했다.

이들은 “오 전 시장이 다시 올 경우 또 다시 우리 아이들 밥을 안주겠다며 억지를 부리지 않을지 심히 걱정된다”고 쏘아붙였다.

또 오 전 시장은 제8대 서울시의회 기간인 2010년7~사퇴한 2011년8월까지 40회 본회의 중 16번 출석, 출석률 40%에 그칠 정도로 불통의 시장이었다고 비난했다.

이와 함께 오 전 시장 재임 기간 동안 서울시 재정이 파탄났다고 들었다. 이들은 “재임기간 서울시 채무 2010년 20조, 부채 25조원을 넘어 하루 이자만 21억원이 발생했다”며 “그럼에도 사퇴 이후 서울시가 재정을 메우기 위해 부단한 노력을 기울였지만 스스로는 핑계와 책임전가에 급급하다”고 비판했다.

이외 오 전 시장은 ‘디자인 서울’이라는 미명 막대한 토건 사업 진행하고 동대문디자인프라자(DDP)을 만들면서 조선 시대 유물이 나왔음에도 이를 흩어놓는 등 역사를 알지 못한 시정도 꼬집었다.

이날 집회에서는 김인호 의장, 김기덕·김광수 부의장, 신원철 전 의장, 김정태 운영위원장, 조상호 원내대표, 김용석 전 원내대표, 서윤기 의원 등 12명이 참석했다.

이에 따라 만약 오 후보가 당선될 경우 제8대 시의회 시절처럼 의회와 갈등은 불가피해 보인다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr