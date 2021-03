[아시아경제 라영철 기자] 경의선 전철 대곡역에서 노인이 달리던 전동차에 치여 숨지는 사고가 났다.

25일 코레일과 경찰에 따르면 이날 오후 8시 15분쯤 70대로 추정되는 여성이 승강장이 아닌 역내 철로를 건너다가 문산 방면으로 달리던 전동차에 치여 숨졌다.

경찰은 사망자 신원을 파악하는 한편 기관사와 목격자 등을 상대로 사고 경위를 조사하고 있다.

이 사고로 경의선 상·하행선 전동차 운행이 10∼30분가량 지연됐다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr