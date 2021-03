파월 "언젠가 지원 프로그램 축소"‥국채금리 하락·증시 선물 약세(상보)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장이 경제가 빠르게 회복되고 있다면서 어느 시점에 자산매입 프로그램을 축소할 것이라고 예고했다.

파월 Fed 의장은 25일(현지시간) 공영방송 NPR과의 인터뷰에서 적극적인 부양책과 각종 지원프로그램, 백신 보급 확대가 미국 경제를 빠르게 회복시키고 있다고 평가하면서 어느 시점에서는 자산매입 프로그램을 축소해야 할 것이라고 예상했다.

파월 의장은 "우리가 목표에 다가가면 점진적으로 자산매입 프로그램을 축소하게 될 것"이라고 말했다.

그는 "경제가 거의 완전히 회복됐을 때 매우 점진적으로 투명하게 비상 상황에서 제공했던 지원 축소를 추진하겠다"라고 설명했다.

파월 의장의 발언은 현 제로 수준의 금리 인상과 매월 1200억달러 규모에 이르는 자산매입 축소의 필요성을 예상한 것으로 평가됐다.

금융시장은 파월 의장의 발언과 신규실업수당 청구 건수, 지난해 4분기 경제성장률 발표 후 출렁였다.

인플레이션 우려 속에 치솟았던 미 10년물 국채금리는 1.6% 초반에서 머물다 1.594%로 내려왔다. 국채금리는 지난주에는 1.7%대까지 치솟았었다.

뉴욕증시 주요지수 선물은 자산매입 축소 가능성 시사 발언 영향으로 내림세로 돌아섰다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr